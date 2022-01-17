Боррель заявил о пересмотре европейской структуры безопасности

Европейскую структуру безопасности стоит пересматривать. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. При этом он подчеркнул, что необходимо менять повестку переговоров и увеличивать число участников. Слова дипломата приводит РИА Новости.

Выступая на заседании комитета Европейского парламента по иностранным делам, Боррель напомнил, что на 24 января запланировано очередное заседание Совета министров иностранных дел, в его ведомстве идёт подготовка предложений.

У нас должны быть готовые предложения на тот случай, если они понадобятся, по архитектуре безопасности, — сказал дипломат.

Он отметил, что с 1970-х годов в мире многое изменилось и это касается в том числе архитектуры безопасности Европы, поскольку, например, СССР больше не существует.

Пересмотр архитектуры безопасности — это не безумная идея, это можно делать таким образом, чтобы это устраивало всех. Если речь идёт об этом, если в этом заключается цель России, то необходимо менять повестку дня и увеличивать число участников процесса пересмотра архитектуры безопасности, — сказал Боррель.

17 декабря 2021 года Министерство иностранных дел России опубликовало проекты соглашений по безопасности с НАТО, и в частности с США. Согласно документам, Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение на восток и присоединение к блоку Украины, а также других стран бывшего СССР. Россия также предлагает закрепить в договоре принцип невозможности развязывания ядерной войны.

10 января в Женеве прошли переговоры по гарантиям безопасности между РФ и США, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия — НАТО, а 13 января в Вене прошли консультации в рамках ОБСЕ.