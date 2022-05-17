Боррель: Сербия должна ввести санкции против России, если хочет в ЕС Глава евродипломатии Боррель: Сербия должна ввести санкции против России, если хочет в ЕС

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель / Фото Chris Emil JanÃŸEn/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Евросоюзе считают, что страны Западных Балкан не имеют права сохранять нейтральную позицию в отношении России. Об этом по итогам заседания Совета ЕС заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, пишет ТАСС. При этом глава европейской дипломатии прямо указал на Сербию, которая единственная в регионе не присоединилась к антироссийским санкциям.

Это несовместимо с созданием общего будущего с ЕС. Нужно понимать, что сохранять нейтральность в отношении конфликта на Украине невозможно, — заявил политик.

Боррель также напомнил, что все страны, которые претендуют на вступление в ЕС, должны синхронизировать внешнюю политику с внешнеполитическими решениями Брюсселя.

Также глава евродипломатии отметил, что в большей или меньшей степени к антироссийским рестрикциям Евросоюза присоединились все страны региона, кроме Сербии.

Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что власти страны будут сопротивляться введению санкций против России столько, сколько смогут. Он объяснил, что Сербия не присоединится к антироссийским санкциям Запада, поскольку проводит независимую внешнюю политику.

При этом государству приходится платить дорогую цену за то, что они не ввели вслед за другими странами Запада санкции в отношении России из-за событий на Украине. Западные страны в попытках заставить Белград поддержать рестрикции против Москвы идут в том числе и на прямой шантаж, угрожая сорвать поставки российских энергоресурсов в страну.