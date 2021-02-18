Боррель призвал власти РФ освободить Навального

https://static.news.ru/photo/f51a3ce6-71f5-11eb-bf84-96000091f725_660.jpg Фото: Unión Europea en Perú

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель вслед за требованием Европейского суда по правам человека обратился к властям России с призывом освободить осуждённого оппозиционера Алексея Навального.

ЕСПЧ постановил, что Алексей Навальный должен быть немедленно освобождён. ЕС повторяет свой призыв к российским властям сделать это без промедления. Мы рассчитываем, что Россия будет выполнять свои международные обязательства как страна, присоединившаяся к Европейской конвенции по правам человека, — написал Боррель в своём Twitter.

The #ECHR ruled Alexei @navalny should be released immediately. The EU reiterates its call on the Russian authorities to do so without delay. We expect Russia to comply with its international commitments as signatory of the European Convention on Human Rights. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 18, 2021

Как писал NEWS.ru, 17 февраля адвокат Навального Ольга Михайлова сообщила, что ЕСПЧ предписал Москве в качестве обеспечительной меры освободить оппозиционера из-под стражи. Она пояснила, что суд применил правило 39 регламента об обеспечительных мерах и они являются обязательными для исполнения. Применяются эти правила в случае, если заявителю грозит опасность. Как подчеркнула Михайлова, подобное решение «ЕСПЧ принял впервые и российские власти должны его исполнить».

2 февраля Симоновский суд Москвы принял решение о замене условного срока для Навального по делу «Ив Роше» на реальный, в связи с чем оппозиционера приговорили к 3,5 года колонии, из которых будет вычтен срок, который Навальный провёл под домашним арестом.

В Кремле назвали требование ЕСПЧ к России недопустимой попыткой вмешаться во внутренние судебные дела России.