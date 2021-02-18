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Европа

Боррель призвал власти РФ освободить Навального

17:30, 18 февраля 2021 54
Фото: Unión Europea en Perú

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель вслед за требованием Европейского суда по правам человека обратился к властям России с призывом освободить осуждённого оппозиционера Алексея Навального.

ЕСПЧ постановил, что Алексей Навальный должен быть немедленно освобождён. ЕС повторяет свой призыв к российским властям сделать это без промедления. Мы рассчитываем, что Россия будет выполнять свои международные обязательства как страна, присоединившаяся к Европейской конвенции по правам человека, — написал Боррель в своём Twitter.

Как писал NEWS.ru, 17 февраля адвокат Навального Ольга Михайлова сообщила, что ЕСПЧ предписал Москве в качестве обеспечительной меры освободить оппозиционера из-под стражи. Она пояснила, что суд применил правило 39 регламента об обеспечительных мерах и они являются обязательными для исполнения. Применяются эти правила в случае, если заявителю грозит опасность. Как подчеркнула Михайлова, подобное решение «ЕСПЧ принял впервые и российские власти должны его исполнить».

2 февраля Симоновский суд Москвы принял решение о замене условного срока для Навального по делу «Ив Роше» на реальный, в связи с чем оппозиционера приговорили к 3,5 года колонии, из которых будет вычтен срок, который Навальный провёл под домашним арестом. 

В Кремле назвали требование ЕСПЧ к России недопустимой попыткой вмешаться во внутренние судебные дела России.

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