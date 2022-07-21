Боррель: мотоклуб «Ночные Волки» и Сбербанк включили в черный список ЕС

Фото: Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

Жозеп Боррель

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель подтвердил в Twitter, что в черный список Евросоюза в рамках седьмого пакета санкций были включены Сбербанк и российский мотоклуб «Ночные Волки». Также в список добавили неких военных и лиц, «связанных с дезинформацией».

Мы включили в черный список Сбербанк и добавили еще ряд фигурантов, в том числе военных, мотоклуб «Ночные Волки» и лиц, связанных с дезинформацией, — написал Боррель.

Сегодня утром Евросовет утвердил седьмой пакет санкций против России, о чем заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В новый список санкционных рестрикций вошло частичное эмбарго на импорт золота. По словам фон дер Ляйен, утверждение нового пакета санкций должно послать четкий сигнал Кремлю о том, что ЕС продолжит поддерживать санкционное давление «столько, сколько потребуется».

Ранее издание EUobserver со ссылкой на источники раскрыло содержание нового пакета санкций против РФ. Сообщалось, что под очередные рестрикции Евросоюза подпадут Уральская горно-металлургическая компания, Сбербанк (санкции против него будут ужесточены) и представители байкерского клуба «Ночные Волки». В санкционный список дополнительно попали мэр Москвы Сергей Собянин, российские актеры Сергей Безруков и Владимир Машков, а также глава Ростеха Сергей Чемезов.