Боррель: мир не желает играть по одним правилам

Фото: Carlos Lujafain/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жозеп Боррель

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после участия в работе Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в своем блоге заявил, что «регулирующие мир правила исчерпывают себя», а развивающиеся страны Глобального Юга ищут «альтернативу Западу». По его мнению, все должно было быть наоборот.

Мы... живем во все более и более многополярном мире... Когда число участников игры увеличивается, естественной реакцией должно быть укрепление правил игры. Однако мы сталкиваемся с противоположной тенденцией: правила, регулирующие мир, исчерпывают себя, — отметил глава евродипломатии.

Он указал на то, что в развивающихся странах растет «спрос на суверенитет и идентичность». Так, в Африке ищут модели мироустройства, альтернативные западной, в которых никто не спрашивает «кто сидит в тюрьме, или куда на самом деле идут деньги». Это устраивает многие режимы, посетовал дипломат.

Также он пожаловался на то, что на Генассамблеи ООН страны Глобального Юга недостаточно, по его мнению, осуждали украинский конфликт. Им не нужно, чтобы Украина доминировала в мировой повестке дня, считает Боррель.

Эта новая многополярность приводит к отсутствию международного консенсуса почти по всем вопросам, — констатировал дипломат.

Ранее Жозеп Боррель заявил, что вхождение Украины в состав Евросоюза станет окончанием для него «сонной сиесты». При этом он отметил, что присоединение Украины к сообществу будет нелегким процессом. Бореель также добавил, что сейчас присоединение страны к ЕС затрудняют боевые действия. Кроме того, он указал на то, что Киеву еще предстоит провести ряд реформ.