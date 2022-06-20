Борису Джонсону провели операцию под общим наркозом

Фото: Tejas Sandhu/Keystone Press Agency/Global Look Press

Борис Джонсон

Британский премьер Борис Джонсон перенес плановую операцию на пазухах носа под общим наркозом в больнице Лондона, сообщает The Daily Mail. Отмечается, что до 21 июня основную информацию от лица премьер-министра будет передавать вице-премьер страны Доминик Рааб.

Премьер-министр перенес небольшую плановую операцию, это связано с его пазухами носа. Сегодня утром он будет отдыхать, в течение дня будут предоставлены новые данные, — говорится в сообщении пресс-службы премьера.

6 июня стало известно, что представители правящей в Великобритании Консервативной партии не смогли набрать необходимого количества голосов для вынесения вотума недоверия лидеру партии, премьер-министру Великобритании Борису Джонсону.

Премьер-министр попал под огонь критики после того, как выяснилось, что в 2021 году, в разгар общенационального локдауна из-за пандемии коронавируса, в резиденции правительства страны на Даунинг-стрит проводились вечеринки. В следствии чего, в стране обсуждали возможность снятия Джонсона с должности.