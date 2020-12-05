Больше 20 человек задержали на протестах в Париже

https://static.news.ru/photo/6b957dea-3718-11eb-bb16-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/GDarmanin

Сотрудники правоохранительных органов задержали 22 человека в ходе акций протеста против 24-й статьи законопроекта «О глобальной безопасности» в Париже, сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

Произведено 22 задержания в связи с манифестацией в Париже, — написал он в Twitter.

Он отметил, что силовики периодически сталкиваются с людьми, проявляющими большую жестокость. В связи с этим он выразил полицейским благодарность.

Merci aux forces de lâordre mobilisÃ©es aujourdâhui, parfois face Ã des individus trÃ¨s violents.

22 interpellations ont dÃ©jÃ eu lieu dans le cadre de la manifestation Ã Paris. — GÃ©rald DARMANIN (@GDarmanin) December 5, 2020

Как писал NEWS.ru, cтатья законопроекта, которую рассматривает парламент, предусматривает крупный штраф и даже тюремное заключение для тех, кто осуществляет фото- и видеосъёмку полицейских, а затем выкладывает это в Сеть. Речь идёт о материалах, на которых чётко видны лица сотрудников полиции.

Национальное собрание уже приняло этот законопроект в первом чтении. Власти ожидают, что суд получит право признавать такие действия злонамеренным стремлением спровоцировать нападения на полицейских.

Парижане, напротив, считают, что эта статья только подхлестнёт полицейский произвол. На улицы французской столицы вышло большое количество людей.