Болеющего коронавирусом Кличко заметили в ресторане без маски

Мэр Киева Виталий Кличко, объявивший о том, что он повторно заразился коронавирусом, ходит по ресторанам и не соблюдает противоэпидемические меры. Градоначальника заметили в одном из заведений общепита без маски, сообщает «Страна.ua».

Журналисты уточнили, что видели Кличко утром 21 января в его любимом ресторане «Авалон», хотя мэр уверяет в соцсетях, что находится на самоизоляции и работает на дому. Сначала он был в маске, но сев за столик, снял её. Рядом находились другие посетители. Обслуживавший мэра официант также был без личных средств защиты.

От ресторана журналисты проследовали за Кличко до его дома и поинтересовались, почему он ходит по улицам, если болен. В ответ градоначальник заявил , что возвращается из больницы. При этом мэр добавил, что сдал тесты и надеется на положительный результат. Он продолжал настаивать на своей версии, даже когда журналисты сказали, что видели его в ресторане.

Кличко не в первый раз попадается на нарушении самоизоляции. Аналогичный случай имел место в 2020 году. Тогда градоначальника заметили в ресторане в компании мужчины и двух женщин, хотя он призывал киевлян соблюдать карантин и грозил ужесточить его.