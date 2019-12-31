https://static.news.ru/photo/e2faccf4-2cac-11ea-9c46-fa163e074e61_660.jpg Фото: Estelle Ruiz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Группа злоумышленников сожгла по меньшей мере 220 автомобилей в Страсбурге в ночь на 1 января.

По словам заместителя мэра города Робера Эрмана, подобной ситуации не наблюдалось уже много лет. Автомобили горели на парковках, возле жилых домов, прямо посреди улиц.

Пожарные, выезжавшие на места возгораний, дважды подвергались нападениям неизвестных. Полиция задержала 40 человек, подозреваемых в поджогах машин. Несколько сотрудников правоохранительных органов при этом получили ранения, сообщает издание DNA.

Ранее NEWS.ru писал, что в столице Франции прошёл совместный марш профсоюзов и «жёлтых жилетов». Протестующие развели большой костёр перед центром имени Жоржа Помпиду, а затем устроили драку с полицейскими. Для их разгона использовались резиновые дубинки и слезоточивый газ.