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24 июля 2025 в 11:05

Раскрыто, как Киев одним решением почти разрушил надежды на членство в ЕС

Bloomberg: Украина законом о НАБУ подорвала переговоры о вступлении в Евросоюз

Акция протеста в Киеве против закона о регулировании деятельности антикоррупционных учреждений Акция протеста в Киеве против закона о регулировании деятельности антикоррупционных учреждений Фото: AP/ТАСС

Принятие Украиной закона о Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) негативно отразилось на перспективах вступлении страны в Европейский союз, сообщает агентство Bloomberg. Отмечается, что ограничение полномочий антикоррупционных структур со стороны киевских властей поставило под угрозу запуск первого этапа переговоров о членстве в ЕС.

Вступление в ЕС — отдаленная перспектива для Киева. Но для начала процедуры вступления Украина должна привести широкий спектр своих законов и систем в соответствие с 27 странами блока. Первый блок вопросов, или кластер, по которым Киев намеревался начать переговоры в этом году, связан с борьбой с коррупцией. Теперь, по словам чиновников, этот вопрос подорван, — сказано в материале.

Ранее в Кривом Роге, родном городе украинского президента Владимира Зеленского, прошла акция протеста против нового закона, ограничивающего независимость антикоррупционных органов. Около 150 жителей вышли на митинг после подписания главой государства документа, затрагивающего деятельность НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Аналогичные протестные акции зафиксированы в Черновцах, Тернополе и Чернигове.

До этого депутат Верховной рады Александр Дубинский высказал мнение, что действия Зеленского направлены на уклонение от ответственности за возможные хищения американских ресурсов и невыполнение международных договоренностей. Парламентарий расценил реформу антикоррупционных структур как попытку избежать выполнения обязательств перед США.

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