Bloomberg сообщил о подготовке Евросоюзом санкций из-за Навального

https://static.news.ru/photo/4600482a-7206-11eb-b32a-96000091f725_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Страны Европейского союза могут договориться о введении ограничительных мер против России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом рассказали дипломатические источники.

При этом санкции, скорее всего, не затронут крупных российских предпринимателей. Европа, утверждают собеседники Bloomberg, «опасается сжигать все мосты с Москвой». Подпасть под ограничения могут некоторые должностные лица и организации.

Чтобы санкции вступили в силу, их введение должны одобрить 27 стран, входящих в ЕС. При этом сейчас многие страны «широко поддерживают» эту идею. Особенно рьяно за ужесточение ограничений выступают Польша, Швеция и некоторые прибалтийские страны.

О новых антироссийских санкциях заговорили в Брюсселе после того, как глава европейской дипломатии Жозеп Боррель побывал в Москве и пришёл к выводу, что РФ «не оправдала ожиданий» и «не стала современной демократией». Такой вывод он сделал после замены для Навального условного срока на реальный.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), использовав 39-е правило своего регламента, решил призвать российские власти немедленно освободить осуждённого по делу «Ив Роше» о мошенничестве Навального. Кремль с этим требованием не согласен и расценивает его как «недопустимую попытку вмешаться во внутренние судебные дела России».

Ранее доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин оценил перспективы разрыва России с Советом Европы из-за Навального. Он пояснил, что с юридической точки зрения Россия обязана выполнить решение ЕСПЧ по Навальному, так как подписалась под Европейской конвенцией по правам человека (ЕКПЧ). Кроме того, до сих пор Москва старалась следовать указаниям органа, хотя и неохотно, называя некоторые его решения политическими, сообщал NEWS.ru.