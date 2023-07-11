Блинкен рассказал, сколько может длиться наступление ВСУ Блинкен: наступление ВСУ может длиться много недель и даже месяцев

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Энтони Блинкен

Наступление ВСУ, возможно, будет разворачиваться на протяжении нескольких месяцев, высказал мнение телеканалу ABC госсекретарь США Энтони Блинкен. Вместе с тем он признал, что украинским бойцам сложно продвигаться из-за «очень крепкой» обороны России.

Это то, что будет разворачиваться на протяжении гораздо большего числа недель и, возможно, гораздо большего числа месяцев, — сказал Блинкен.

При этом политик считает, что у украинской армии есть то, что им нужно для успеха.

Ранее Минобороны России сообщило, что ВСУ предприняли провальные попытки наступления на трех направлениях. В ведомстве подчеркнули, что речь идет о Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях.

Контрнаступление ВСУ началось с атак на российские позиции, расположенные на стыке Запорожской области и ДНР. 6 июня факт начала наступления подтвердил министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, за это время войска противника достигли весьма скромных, лишь тактических успехов. Военные эксперты рассказали NEWS.ru, почему так произошло и какие варианты развития натиска еще остались у ВСУ.