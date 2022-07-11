Бизнесмен Ахметов выходит из медиабизнеса на Украине Украинский бизнесмен Ринат Ахметов передаст в пользу государства почти весь медийный бизнес

Фото: Thomas Koehler/Global Look Press

Ринат Ахметов

Самый богатый украинский бизнесмен Ринат Ахметов заявил, что его инвестиционная компания System Capital Management (SCM) выходит из медийного бизнеса на Украине и в течение недели передаст государству «Медиа группу Украина». По его словам, такое решение связано с вступлением в силу закона «об олигархах», передает пресс-служба холдинга.

Я принял вынужденное решение о выходе моей инвестиционной компании SCM из медийного бизнеса. На этой неделе «Медиа группа Украина» откажется в пользу государства всех эфирных и спутниковых телевизионных лицензий наших каналов и от лицензий наших печатных медиа в Украине. Мы также прекратим деятельность онлайн-медиа, — заявил он.

Ринат Ахметов, по данным украинских СМИ, несколько лет подряд возглавляет списки богатейших людей страны. По данным рейтинга журнала Focus, по итогам 2021 года состояние бизнесмена составляло более $10,6 млрд.

Ранее стало известно, что Верховная рада приняла закон, согласно которому граждане страны будут признаваться олигархами и вноситься в специальный реестр, который будет вести СНБО.

Документ запрещает олигархам делать взносы в поддержку политических партий и кандидатов, финансировать агитацию и митинги, а также приобретать объекты большой приватизации. Закон также содержит перечень служащих, которые должны декларировать свои встречи с олигархами или их представителями.