Бисмарку указали на дверь: как Бербок выгнала «железного канцлера» Из здания МИД Германии убрали портрет объединителя империи и табличку с его именем. В чем провинился первый рейсканцлер?

Фото: wikipedia.org

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок под занавес года приняла необычное кадровое решение — объявила «персоной нон-грата» первого канцлера Германии Отто фон Бисмарка. По ее распоряжению, историческая Комната Бисмарка в здании дипведомства была переименована в Зал германского единства. Заодно оттуда убрали портрет «железного канцлера», который и основал само министерство. Акция совпала с 750-летием династии Бисмарков — юбилей как раз отмечается в этом году. Потомки объединителя Германии уже выразили протест, публично обвинил госпожу Бербок в «незнании истории». Чем Отто фон Бисмарк не угодил потомкам и при чем тут заговор «рейхсбюргеров» — в материале NEWS.ru.

Плохой феминист Отто

Как пишут СМИ, семейство Бисмарков, которое насчитывает около 340 отпрысков, «пребывает в состоянии потрясения и невыразимой грусти».

Министр иностранных дел своим морализаторством опозорила свое министерство. Она искажает историю собственной страны. Каждая историческая личность должна рассматриваться и оцениваться в историческом контексте. К прошлому невозможно подходить с современными мерками принципов демократии и верховенства закона. Такой подход свидетельствует о неосведомленности в истории, — говорится в заявлении Александра фон Бисмарка, внучатого племянника рейхсканцлера, и его многочисленных родственников.

В немецком МИДе объяснили, что ничего не имеют лично против «железного канцлера».

Мы исходим из того, что Федеральное министерство иностранных дел видит свои ориентиры в демократической истории Германии, — пояснили в дипведомстве.

Строго говоря, переименования коснулись нескольких мидовских залов. Теперь они носят имена персонажей Веймарской республики, немецкого антифашистского сопротивления и Западной Германии. Основатель германского рейха, объединивший страну «железом и кровью» в 1871 году, в новую концепцию не вписывается. Как пошутил колумнист портала Spiegel online, «господин Бисмарк был недостаточно продвинутым в сфере феминистской внешней политики», которую продвигает Бербок.

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press Глава немецкого МИД Анналена Бербок распорядилась переименовать Комнату Бисмарка в Зал германского единства

Между тем Бисмарка не случайно считают отцом-основателем немецкого МИДа. В 1870-м дипведомство Пруссии было переименовано им в министерство иностранных дел Северогерманского союза. А на следующий год он создал министерство иностранных дел Германской империи. Отсюда и усатый портрет на стене Комнаты Бисмарка — теперь уже бывшей.

История здания, в котором заседают современные немецкие дипломаты, вобрало в себя все перипетии XX века.

Офис находится в стенах бывшего рейхсбанка — нацистского здания, достроенного в 1940 году. В зале, который станет потом комнатой Бисмарка, также заседало политбюро правящей партии ГДР. В 1979 году было принято решение об изменении генеральной линии: отныне Восточной Германии следовало принять «прогрессивное» наследие Пруссии, которое до тех пор осуждалось как реакционное. Так что когда Бербок ставит крест на почитании Бисмарка, ее символический жест явно запаздывает, — отмечает Die Welt.

Главная претензия к господину Бисмарка от потомков — его колониальная политика. Изначально рейхсканцлер выступал решительно против европейской экспансии. Но не верил, что завоевание чужих земель принесут экономическую выгоду. Но в конце концов Бисмарк поддался внутриполитическому давлению. В 1884 году он собрал в своем дворце на берлинской Вильгельмштрассе международную Конференцию по Конго. Она и положила начало печально известному разделу Африки европейскими колонизаторами.

Фото: Scherl/Global Look Press Отто фон Бисмарк стал первым канцлером единой Германии

Здесь прусский дух!

На волне заокеанского движения Black Lives Matter, докатившегося и до Германии, немцы заговорили о переcмотре названий исторических мест и о сносе памятников рейхсканцлеру. Как напоминает газета Frankfurter Rundschau в статье «Гуд-бай, Бисмарк», в 2020 году студент из города в Оффенбах-на-Майне потребовал переименовать центральную улицу Бисмаркштрассе. По его словам, «политик разделял ответственность за убийство миллионов людей». Истец предлагал назвать улицу в честь местного чернокожего репера. Суд не поддержал эту оригинальную идею, а между тем кампания дошла до Берлина.

В столичном правительстве составлен список из ста улиц на переименование. Под санкции попали прусские императоры, наследные принцы, а также Мартин Лютер и Рихард Вангер заодно с персонажами своих опер. Этим двум досталось за антисемитизм. В их компании оказался и Бисмарк.

Бисмарк был первым общегерманским министром иностранных дел и вообще родоначальником немецкой дипломатии. МИД ФРГ без Бисмарка все равно что Институт Гёте без Гёте. Тот, кто вычеркивает его имя из истории ведомства, либо очень необразован, либо страдает манией величия. Либо и то, и другое, — возмущается колумнист берлинской газеты BZ.

Фото: Global Look Press Рихард Вагнер был известным антисемитом и любимым композитором вождей нацистского рейха

А обозреватель Spiegel полушутя, полусерьезно признает что «прусский дух» немцам еще пригодится:

Разумно ли порвать с Пруссией прямо сейчас, в условиях кризиса? Когда немецкая армия переживает ренессанс, когда министры призывают население к дисциплине, самоотречению и бережливости? «Примите холодный душ! Грейтесь недолго! Не жалуйтесь!» — да это почти буквально прусские добродетели!

Споры о Бисмарке разгорелись на фоне скандала вокруг заговора «рейхсбюргеров», или «граждан рейха». Секта с анархическим и ультраправым уклоном, в которой уже больше 20 тысяч адептов, отрицают современную Германию с ее границами, законами и чиновниками. Для них она фейк. Мысленно «рейхсбюргеры» живут в той самой Германской империи, созданной Бисмарком, выдают самим себе «аусвайсы рейха» и отказываются платить налоги.

Теперь прокуратура ФРГ утверждает, что «рейхсбюргеры» готовили госпереворот — якобы они собирались свергнуть Шольца и поставить на его место 71-летнего гражданина, именующего себя «принцем Генрихом XIII». По версии следствия, последний собирался стать не просто канцлером, но рейхсканцлером — лавры Бисмарка явно не давали покоя «принцу-путчисту». Так что отвергнутый Анналеной Бербок «железный канцлер» имеет все шансы найти себе новых поклонников.