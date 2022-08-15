Цена газа в Европе поднялась выше $2400 за тысячу «кубов» впервые с марта Стоимость газа в Европе поднялась выше $2400 за тысячу кубометров впервые с марта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цена на газ в Европе на закрытии торгов перевалила за $2400 за 1 тыс. куб. м впервые с 8 марта, свидетельствуют данные лондонской торговой площадки ICE. С начала дня газ подорожал на 11,5%.

Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах подскочила на 7%, достигнув €229 за 1 МВтч, или $2412 за 1 тыс. куб. м при текущем курсе. По состоянию на 18:51 мск рост котировок ускорился до 10,7%, а цена перевалила за €228 за 1 МВтч, или $2439 за 1 тыс. куб. м. Стоимость газа, согласно данным биржи, пересекла порог в $2400 за 1 тыс. куб. м.

Агентство Bloomberg частично связывает рост цен на газ с аномально жаркой погодой в европейском регионе, в результате которой значительно выросло потребление электричества для работы кондиционеров. Вместе с тем из-за аномально жаркой погоды уровень воды в значимых районах рек Европы снизился, что повлияло на процесс транспортировки дизельного топлива, угля и прочих товаров, необходимых для бесперебойной работы электростанций.

Отмечается, что биржевая цена на газ также является результатом опасений касательно вопроса его поставок из России. В конце прошлого месяца поставки газа из России в Европу по трубопроводу «Северный поток» снизились до 20% от максимальной мощности.

В свою очередь замглавы Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач заявил, что стоимость газа в Европе давно превысила все прогнозы, а к отопительному сезону она может стать еще выше.