Берлускони вновь попал в больницу ANSA: бывший итальянский премьер Берлускони вновь попал в больницу

Фото: Valeria Ferraro/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони попал в миланскую больницу «Сан-Раффаэле» спустя три недели после выписки, сообщает агентство ANSA со ссылкой на источники. Причины госпитализации политика не называются. Отмечается, что больницу посетила старшая дочь Берлускони, Марина.

Лидер Forza Italia Сильвио Берлускони был снова госпитализирован в больницу Сан-Раффаэле, — рассказал собеседник агентства.

Авторы публикации напомнили, что в последний раз бывший итальянский премьер попадал в клинику полтора месяца назад с подозрением на пневмонию. 19 мая он был выписан из больницы.

В апреле сообщалось, что врачи диагностировали у экс-премьера Италии Сильвио Берлускони лейкемию. Политика госпитализировали 5 апреля в отделение интенсивной терапии клиники «Сан-Раффаэле» с признаками пневмонии. По данным СМИ серьезное заболевание крови также стало причиной прошлой госпитализации 86-летнего Берлускони в конце марта. Тогда сообщалось, что бывший глава итальянского правительства проходил в миланской клинике плановое обследование.