Бербок оценила идею Зеленского лишить Россию права вето в ООН Бербок выступила против идеи Зеленского лишить Россию права вето в ООН

Фото: IMAGO/Thomas Trutschel/Global Look Press

Анналена Бербок

ФРГ выступает против идеи президента Украины Владимира Зеленского лишить Россию права вето в ООН, сообщила телеканалу ARD глава МИД Германии Анналена Бербок. По ее словам, нужно защищать Устав ООН и думать о проведении реформ в организации.

Нет, мы это не поддерживаем, и я об этом неоднократно говорила своим украинским партнерам по переговорам. Я думаю, что это важно для дискуссии в Германии: не все, что Украина предлагает нашему правительству, поддерживается нами, — сказал Бербок.

Ранее Бербок в ходе общения с немецкими журналистами заявила, что противостояние с Россией является еще одним сигналом другим странам и режимам в мире. Посыл этого сигнала, сказал глава МИД ФРГ, заключается в том, что устав ООН будет соблюдаться при любых обстоятельствах.

До этого она в эфире телевидения заявила, что Си Цзиньпин является диктатором. Победа Украины в конфликте стала бы «знаком для таких, как он», добавила министр иностранных дел Германии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя соответствующее высказывание, заявила, что Бербок потеряла ум. Она иронично отметила, что немецкому министру становится хуже с каждым днем.

Депутат бундестага Маркус Фронмайер ранее заявил, что Бербок, а также министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек работают на Украину, а не на свою родину. При этом на заседании парламента он назвал Бербок Бандерой, а Хабека — Володимиром.