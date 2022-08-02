Бельгия заморозила более €50 млрд российских средств Nieuwsblad: Бельгия за полгода заморозила €50,5 млрд средств российских физлиц и компаний

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Бельгия за последние полгода заморозила €50,5 млрд средств, принадлежащих российским физическим лицам и организациям, подпавшим под санкции Евросоюза на фоне событий на Украине, пишет газета Nieuwsblad со ссылкой на Минфин королевства. Уточняется, что рестрикции касаются всех видов финансовых активов, таких как деньги и акции, которые принадлежат 1229 людям и 110 компаниям.

Замороженные средства в размере 50,5 млрд евро включают в себя все виды финансовых активов, таких как деньги и акции, которые находятся в нашей стране и принадлежат 1229 людям и 110 другим организациям, — говорится в статье.

Также отмечается, что малая доля активов была заморожена еще в 2014 году, но подавляющая их часть именно после 24 февраля. Авторы публикации добавили, что последний раз Минфин Бельгии сообщал об объеме задержанных российских средств в начале апреля — тогда их сумма составляла €3,5 млрд.

В июле еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщал, что большая часть замороженных российских активов приходится на Германию, Францию, Ирландию, Австрию, Бельгию и Люксембург. На долю этих стран на тот момент приходилось €12,7 млрд ($12,8 млрд) из €13,9 млрд ($14 млрд), заблокированных на всей территории Евросоюза. По словам Рейндерса, названные шесть государств четко выполняют работу по заморозке российского имущества, а к другим членам ЕС есть вопросы.