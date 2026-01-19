Атака США на Венесуэлу
19 января 2026 в 12:31

Бабиш указал на ошибку Евросоюза по отношению к России

Премьер Бабиш: Европа слишком поздно захотела говорить с Путиным

Андрей Бабиш Андрей Бабиш Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости
Лидеры европейских стран слишком поздно решились вернуться к диалогу с президентом России Владимиром Путиным, заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. По его словам, которые передает Mandiner, с момента начала вооруженного конфликта Европа избегала прямых переговоров.

Теперь, наконец, все больше говорят о том, что Европе тоже следовало бы вести прямые переговоры с Путиным. Вопрос лишь в том, не слишком ли поздно для этого, — заявил он.

Ранее Бабиш объявил, что республика не станет выделять бюджетные средства на инициативу по поставкам боеприпасов для Вооруженных сил Украины. При этом он допустил, что программа может продолжиться, если ее профинансируют другие государства.

До этого Бабиш заявил, что страна не будет предоставлять кредитные гарантии для Украины. Он пояснил, что чешскому бюджету не хватает средств даже на внутренние нужды. Политик также подчеркнул, что Украина никогда не вернет такие кредиты, напомнив о масштабе уже предоставленной помощи.

Кроме того, спикер палаты депутатов Чехии Томио Окамура заявил, что Чехия должна перестать оказывать военную помощь Украине, чтобы избежать третьей мировой войны. По его словам, эти деньги принадлежат чешским пенсионерам, инвалидам и семьям с детьми.

