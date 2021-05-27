Австрия призвала Москву объяснить отказ принять самолёт в обход Белоруссии

https://static.news.ru/photo/6434b59e-bf75-11eb-8949-96000091f725_660.jpg Фото: Austrian Airlines/facebook.com

Австрийские дипломаты призвали Москву объяснить отказ выдать разрешение борту авиакомпании Austrian Airlines на полёт по новому маршруту в обход территории Белоруссии. Об этом сообщает «Интерфакс».

Мы призываем Россию немедленно прояснить ситуацию и больше не мешать свободному авиасообщению между Россией и Европой. Это как в австрийских, так и в российских интересах — чтобы все полеты в и через Россию и дальше проходили без проблем, — заявила представитель МИД Австрии журналистам.

По её словам, Вена считает этот отказ непонятным и призвала Москву немедленно прояснить ситуацию.

Российский посол в Вене Дмитрий Любинский заявил , что дважды беседовал со своими австрийскими коллегами по вопросу отмены рейса Austrian Airlines Москва — Вена. Он пояснил, что регулярное сообщение между странами ещё не восстановлено, всему виной коронавирусные ограничения. Сейчас осуществляются полёты чартерных рейсов по заранее согласованным маршрутам. Дипломат добавил, что изменять эти маршруты могут лишь авиационные власти и политизация здесь недопустима.

Борт Austrian Airlines должен был совершить рейс из Вены в Москву и приземлиться в российской столице в 13:45 27 мая. В авиакомпании рассказали РБК, что не получили разрешение на альтернативный маршрут от российской стороны и отменили рейс. Аналогичная ситуация произошла с бортом Аir France, который должен был вылететь в Москву из Парижа.

В Росавиации отказались комментировать отмену рейса Austrian Airlines. Советник пресс-службы Елена Михеева заявила NEWS.ru, что сейчас власти оценивают ситуацию.

Самолёты Austrian Airlines перестали летать над белорусским воздушным пространством после инцидента в минском аэропорту 23 мая, когда самолёт ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. Причиной вынужденной посадки стала информация о якобы находящейся бомбе на борту, но позже это сообщение не подтвердилось. Среди пассажиров был белорусский оппозиционер Роман Протасевич и его спутница, россиянка София Сапега. Их задержали. Позже девушка была арестована.