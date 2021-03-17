Австрийский премьер потребовал от Европы срочной регистрации «Спутника V»

https://static.news.ru/photo/6f85a5a2-e272-11e9-bd63-fa163e074e61_660.jpg Себастьян Курц Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Канцлер Австрии Себастьян Курц потребовал от Европейского агентства лекарственных средств (EMA) скорейшим образом зарегистрировать в Евросоюзе российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», если она отвечает требованиям безопасности.

Что касается «Спутника V» и других вакцин, то я очень настаиваю на том, чтобы со стороны ответственного агентства в Европе последовала скорейшая регистрация всех вакцин, которые безопасны, — сказал Курц в беседе с изданием Kurier.

Чем больше вакцин, тем лучше, такого мнения придерживается политик. Когда журналисты спросили его, сможет ли Австрия получить для применения российский препарат, он ответил, что это вполне реально.

17 марта австрийский канцлер побеседовал с лидерами Чехии, Болгарии и Словении о неравномерном распределении вакцин вреди стран ЕС. Курц подчеркнул, что проблема реальна и требует скорейшего решения. Так, например, на Мальте привито уже 27% населения, в Восточной Европе — только 5%.

Ранее NEWS.ru писал, что ряд стран Евросоюза заключили тайные сделки с фармацевтическими компаниями, поэтому вакцины от коронавируса распределяются между членами сообщества непропорционально численности населения. Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

Также он отметил, что готов привиться российской или китайской вакцинами от коронавируса, если они будут зарегистрированы в Евросоюзе.