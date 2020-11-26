Аваков потребовал ввести на Украине локдаун «как можно быстрее» 

https://static.news.ru/photo/40c34012-2fce-11eb-b978-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает, что в стране сложилась негативная ситуация с коронавирусом, поэтому правительство должно ввести локдаун на три-четыре недели.

Нужно вводить локдаун как можно быстрее продолжительностью три-четыре недели. Убеждён, что правительство будет это рассматривать в ближайшие дни, — заявил министр в эфире телеканала «Украина-24».

За прошедшие сутки на Украине выявили рекордное число новых случаев заражения коронавирусом — 15 331. Предыдущий рекорд — 14 580 случаев за сутки — был зарегистрирован 21 ноября. Всего заболели 677 189 человек.

Глава Минздрава Максим Степанов считает, что в стране сложилась катастрофическая ситуация с COVID-19, близка точка невозврата. Легко пройти вторую волну заболеваемости будет невозможно.

Как писал NEWS.ru, на Украине действует «карантин выходного дня», когда в выходные работают только продуктовые магазины, аптеки, почта, финансовые учреждения, заправки и СТО. Против такой меры выступают предприниматели и местные власти ряда городов.