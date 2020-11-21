Недовольные карантином предприниматели перекрыли дорогу в Одесской области

https://static.news.ru/photo/a583e50a-2cbe-11eb-aff4-fa163e074e61_660.jpg Фото: РИА Новости

Предприниматели, участвующие в акции протеста против «карантина выходного дня», перекрыли Овидиопольскую дорогу под Одессой.

В акции в основном участвуют торговцы с промтоварного рынка «7-й километр». Помимо связанных с карантином требований, раздаются призывы к отставке президента Украины Владимира Зеленского, роспуску правительства и Верховной рады, передаёт РИА Новости.

Городской совет Одессы ввёл «карантин выходного дня» 20 ноября спустя неделю после соответствующего решения кабмина. В масштабах всей Украины мера действует в период с 14 по 30 ноября. В рамках такого карантина с 00:00 субботы до 00:00 понедельника работают только продуктовые магазины, автозаправки, аптеки, СТО, почтовые и банковские отделения. Общепит может работать только на доставку или навынос.

Власти ряда городов не стали выполнять условия карантина. Сразу не ввели ограничения и в Одесской области. Премьер-министр Денис Шмыгаль напомнил местным властями, что они таким образом превышают свои полномочия.

Против «карантина выходного дня» выступила глава всеукраиснкого профсоюза предпринимателей «Единство» Ольга Костенко. Она объявила бессрочную голодовку.

21 ноября на Украине зафиксирован новый антирекорд — за сутки 14 580 случаев COVID-19, скончались 215 человек от вызванных недугом осложнений.

Как писал NEWS.ru, украинские власти заявили о подготовке резервного плана на случай провала «карантина выходного дня».