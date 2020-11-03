На Украине назвали ситуацию с COVID-19 близкой к катастрофе

Распространение коронавирусной инфекции на Украине привело страну к катастрофической ситуации. Об этом заявил руководитель Минздрава страны Максим Степанов.
Он подчеркнул, что уже близка точка невозврата. Степанов сообщил, что за минувшие сутки в стране зафиксированы рекордные 8899 случаев заболевания коронавирусом, 157 человек скончались.
Ситуация превращается из тяжёлой в катастрофическую. Нам нужно готовиться к неизбежному, легко пройти вторую волну невозможно, — сказал министр, выступая на заседании Верховной рады.
В общей сложности за всё время пандемии на Украине заболели 411 093 человека. 168 868 человек вылечились, также зафиксировано 7532 летальных случая,
Ранее NEWS.ru писал, что по данным на 3 ноября, в России выявлено 18 648 случаев заражения COVID-19 за сутки. 355 человек умерли.