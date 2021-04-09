СМИ: AstraZeneca вдвое сократит поставки в ЕС на фоне скандала с тромбами

Британско-шведская фармацевтическая компании AstraZeneca на этой неделе поставит в страны Евросоюза почти вдвое меньше доз своей вакцины от коронавируса, чем было запланировано. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на документы, полученные в её распоряжение.
Как следует из публикации, страны ЕС, Исландия и Норвегия получат 1,3 млн доз препарата. При этом в середине марта AstraZeneca прогнозировала поставки в объёме 2,6 млн доз.
Вместе с тем, судя по планам компании, план на поставку 70 млн доз в течение II квартала пока остаётся в силе.
В марте из разных стран стали поступать сообщения об осложнениях у пациентов, вакцинированных препаратом AstraZeneca. У некоторых, чей возраст был моложе 55 лет, начал проявляться тромбоз. Некоторые государства в качестве меры предосторожности приостановили использование вакцины.
Впоследствии во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА) признали тромбоз пусть и крайне редким, но всё же подтверждённым побочным эффектом применения вакцины. Упоминание о нём было решено добавить в описание препарата.
Тем не менее в обеих организациях настаивают на том, что преимущества вакцины и защита населения значительно превышают возможные риски, так как существенное сокращение смертности от коронавируса — задача глобального масштаба, а единичные смертельные случаи не должны становиться преградой для массовой вакцинации.
Тем не менее на фоне вновь открывшихся обстоятельств компания AstraZeneca и Оксфордский университет приостановили испытания вакцины на детях и подростках, писал NEWS.ru.