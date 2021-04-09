СМИ: AstraZeneca вдвое сократит поставки в ЕС на фоне скандала с тромбами

https://static.news.ru/photo/7dc68d48-9955-11eb-b035-96000091f725_660.jpg Фото: Diego Radames/Global Look Press

Британско-шведская фармацевтическая компании AstraZeneca на этой неделе поставит в страны Евросоюза почти вдвое меньше доз своей вакцины от коронавируса, чем было запланировано. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на документы, полученные в её распоряжение.

Как следует из публикации, страны ЕС, Исландия и Норвегия получат 1,3 млн доз препарата. При этом в середине марта AstraZeneca прогнозировала поставки в объёме 2,6 млн доз.

Вместе с тем, судя по планам компании, план на поставку 70 млн доз в течение II квартала пока остаётся в силе.

В марте из разных стран стали поступать сообщения об осложнениях у пациентов, вакцинированных препаратом AstraZeneca. У некоторых, чей возраст был моложе 55 лет, начал проявляться тромбоз. Некоторые государства в качестве меры предосторожности приостановили использование вакцины.

Впоследствии во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА) признали тромбоз пусть и крайне редким, но всё же подтверждённым побочным эффектом применения вакцины. Упоминание о нём было решено добавить в описание препарата.

Тем не менее в обеих организациях настаивают на том, что преимущества вакцины и защита населения значительно превышают возможные риски, так как существенное сокращение смертности от коронавируса — задача глобального масштаба, а единичные смертельные случаи не должны становиться преградой для массовой вакцинации.

Тем не менее на фоне вновь открывшихся обстоятельств компания AstraZeneca и Оксфордский университет приостановили испытания вакцины на детях и подростках, писал NEWS.ru.