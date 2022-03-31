Антигерои: Зеленский лишил званий двух генералов СБУ

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Франция внимательно изучит возможное предложение стать гарантом безопасности Украины. Об этом заявил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан в интервью изданию Le Figaro. При этом он негативно оценил очередной раунд российско-украинских переговоров, прошедших 29 марта в Стамбуле.

Мы обратили внимание на предложения Владимира Зеленского. Если к нам с ними обратятся, мы изучим их с большим и позитивным вниманием. Очевидно, что нейтральный статус (Украины) невозможен без гарантий безопасности,...