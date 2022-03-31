Антигерои: Зеленский лишил званий двух генералов СБУ
Президент Украины Зеленский лишил званий двух генералов СБУ за предательство родины
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
03:33, 01 апреля 2022
Фото: president.gov.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский принял решение лишить званий двух офицеров Службы безопасности Украины Соответствующее заявление опубликовано на YouTube-канале офиса главы государства. По словам Зеленского, речь идёт о бывшем начальнике Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрее Наумове и эксначальнике Управления ведомства в Херсонской области Сергее Криворучко.
Сегодня принято еще одно решение касательно двух антигероев. Сейчас у меня нет времени заниматься всеми предателями, но со временем они все будут наказаны, - сказал Зеленский.
По его словам, Наумов и Криворучко "нарушили присягу и предали родину".
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский отозвал посла Украины из Грузии. По словам президента, это произошло из-за того, что Тбилиси отказался помогать Киеву. Он отметил, что аналогичный указ был подписан в отношении главы дипмиссии страны в Марокко. Украинский лидер уточнил, что дипломаты недобросовестно выполняли свою работу. Зеленский также подчеркнул, что ожидает конкретных результатов от работы диппредставительств в Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и странах Африки.