18+

Рубрики

Медиа

Архив

Европа

Антигерои: Зеленский лишил званий двух генералов СБУ

Президент Украины Зеленский лишил званий двух генералов СБУ за предательство родины
03:33, 01 апреля 2022
Антигерои: Зеленский лишил званий двух генералов СБУ Фото: president.gov.ua
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение лишить званий двух офицеров Службы безопасности Украины Соответствующее заявление опубликовано на YouTube-канале офиса главы государства. По словам Зеленского, речь идёт о бывшем начальнике Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрее Наумове и эксначальнике Управления ведомства в Херсонской области Сергее Криворучко.

Сегодня принято еще одно решение касательно двух антигероев. Сейчас у меня нет времени заниматься всеми предателями, но со временем они все будут наказаны, - сказал Зеленский.

По его словам, Наумов и Криворучко "нарушили присягу и предали родину".

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский отозвал посла Украины из Грузии. По словам президента, это произошло из-за того, что Тбилиси отказался помогать Киеву. Он отметил, что аналогичный указ был подписан в отношении главы дипмиссии страны в Марокко. Украинский лидер уточнил, что дипломаты недобросовестно выполняли свою работу. Зеленский также подчеркнул, что ожидает конкретных результатов от работы диппредставительств в Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и странах Африки.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео