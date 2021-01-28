«Адвокатов Москвы» в ФРГ заподозрили в экстремизме

Главная оппозиционная партия ФРГ, ультраправая «Альтернатива для Германии» (АдГ), может быть поставлена под наблюдение немецкой службы внутренней разведки по подозрению в экстремизме. Это нанесёт серьёзный удар по политической силе, считающейся «адвокатом Москвы» в Германии. Наблюдатели называют подобный шаг неслучайным: в этом году состоятся парламентские выборы, на которые правящий блок ХДС/ХСС впервые пойдёт без Ангелы Меркель. «АдГ» тем временем считается его главным конкурентом, уже поколебавшим позиции правоцентристов в ключевых регионах.

В данный момент министр внутренних дел Хорст Зеехофер, возглавлявший Христианско-социальный союз Баварии (ХСС), изучает 1000-страничный доклад о деятельности «Альтернативы для Германии». В ближайшее время он должен решить, давать ли указание службе внутренней разведки ставить членов партии под наблюдение. В этом случае правоохранительные органы смогут прослушивать разговоры и внедрять в ряды движения своих информаторов. Руководство партии намерено оспорить это решение в суде.

«АдГ» может быть объявлена подозрительной из-за того, что в ней доминирует радикальное крыло, влияние которого только выросло в последние годы, — подчёркивает политолог Свободного университета Берлина Хайко Функе.

Отделение «Альтернативы» в земле Саксония-Анхальт уже попадало под наблюдение службы внутренней разведки, так как считается одним из самых радикальных во всей Германии. Под данным AFP, около 35 тысяч членов партии подозреваются в экстремистских взглядах. Но добиться права прослушки всех её членов и тем более запретить политическое движение в стране непросто.

Revierfoto/Keystone Press Agency

В 2003 и 2017 годах правительство пыталось добиться судебного запрета на деятельность откровенно неонацистской Национал-демократической партии Германии. В первый раз суд счёл, что в рядах движения слишком много тайных информаторов спецслужб, поэтому невозможно отделить его реальную деятельность от того, что совершают агенты под прикрытием. Во второй раз партию признали слишком незначительной угрозой конституционному строю из-за низкой популярности.

Однако наступление на «АдГ» в целом сигнализирует, что Германия вступает в предвыборную борьбу, в которой все средства хороши. Слежка за «Альтернативой» оттолкнёт от неё умеренных избирателей, поддержку которых она кропотливо зарабатывала в последние годы.

При этом даже без судебного преследования дела у партии идут не слишком хорошо. Если в 2017 году на парламентских выборах за неё проголосовали 13% избирателей, а в 2019-м её поддерживали 15%, то результаты последних опросов общественного мнения свидетельствуют, что во время пандемии поддержка упала до 9%.

«Альтернатива для Германии» долгое время капитализировалась на критике правительства, выступая за более жёсткий контроль над границами, поддержку малого и среднего бизнеса, защиту национальных интересов. Но во время пандемии власти вынужденно выполнили практически все их требования: границы были частично перекрыты, предприниматели получили денежную помощь, чтобы не разориться, а национальные интересы стали связываться с поставками вакцины и мерами по сдерживанию заболеваемости.

Michael Reichel/dpa

Неловкость положения, в котором оказалась оппозиция, хорошо иллюстрирует тот факт, что «Альтернатива» долго не могла определиться, как относиться к пандемии и мерам правительства по борьбе с ней.

В самом начале пандемии «АдГ» даже критиковала федеральное правительство за непоследовательный подход к противодействию инфекции, — замечает политолог Университета Мюнхена Урсула Мюних. — Но поскольку «АдГ» всегда занимает уникальную позицию в политической конкуренции, они решили радикально изменить курс.

Сегодня партия поддерживает отмену большинства ограничительных мер, введённых в связи с коронавирусом, подчеркнул в разговоре с NEWS.ru её член Гуннар Линдеманн.

Партия «АдГ» выступает против мер, принятых федеральным правительством в связи с коронавирусом, потому что считает их бесполезными. Локдаун только разрушает экономику. Гуннар Линдеманн депутат парламента Берлина депутат парламента Берлина

В 2021 году в Германии пройдут выборы в шести землях, а в сентябре состоятся парламентские выборы. Блоку ХДС/ХСС ещё предстоит решить, кого он будет выдвигать в канцлеры — нового председателя Христианско-демократического союза Германии Армина Лашета или Хорста Зеехофера. Но ни один из этих политиков не обладает авторитетом Ангелы Меркель, которая решила больше не выдвигаться в канцлеры и добровольно покинула пост главы ХДС. Позиции ультраправого конкурента, впрочем, тоже выглядят слабыми. Не исключено, что в результате сентябрьских выборов многие депутаты от «АдГ», отстаивающие улучшение отношений с Россией, лишатся своих кресел в бундестаге.