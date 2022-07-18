А что в контейнерах? Почему Москва и Осло обострились у Шпицбергена В МИД РФ рассказали NEWS.ru, чем недовольна Россия в отношениях с Норвегией

Фото: Олег Булдаков/ТАСС

Буквально на днях на Шпицберген должны быть наконец доставлены два контейнера с оборудованием и припасами для российского угольного треста «Арктикуголь» в поселке Баренцбург, об этом рассказал NEWS.ru действующий генконсул РФ на Шпицбергене Сергей Гущин. За время пути из Мурманска эти контейнеры успели обрасти слухами и стать поводом для международного скандала. С апреля они находились на погранпереходе Борисоглебск — Storskog на российско-норвежской границе, поскольку Осло весной присоединился к санкциям против России в связи со спецоперацией на Украине. Между тем задержка грузов для заполярного Баренцбурга была чревата большими проблемами — на Шпицбергене, находящемся в 1200 км от Северного полюса, зима наступает рано, и подготовку к ней необходимо завершить за время короткого полярного лета.

Только 6 июля норвежская сторона согласилась пропустить два контейнера, они были доставлены норвежскими грузовиками в порт Тромсё, там перегружены на судно, которое в настоящий момент идет в Баренцбург. Как заявил МИД Норвегии, грузы на территорию королевства не могут быть перемещены на российских транспортных средствах, поэтому было найдено решение доставить российские контейнеры с помощью норвежских перевозчиков.

«В настоящее время в вопросе с транспортировкой грузов найдены практические решения, позволяющие избежать обострения ситуации. Норвежская сторона подтвердила отсутствие намерения блокировать поставки в российские поселки на Шпицбергене», — рассказали NEWS.ru в МИД РФ.

Будем надеяться, что мы нашли вариант, который будет использоваться и в дальнейшем, потому что до конца сезона надо доставить еще много всего в Баренцбург, — отметил Гущин.

Однако в Москве полагают, что взаимоприемлемое решение по доставке грузов в Баренцбург, где российский трест «Арктикуголь» ведет добычу угля, — лишь часть проблемы и что в целом отношения между Москвой и Осло продолжают пребывать в глубоком кризисе. Напомним, с 5 марта Королевство Норвегия включено Россией в список «недружественных государств» (распоряжение правительства РФ от 5 марта 2022 года № 430-р).

Фото: norwegianarmy/flickr.com

Неизменная солидарность с Киевом

Согласно позиции МИД РФ, главных претензии к Норвегии со стороны Москвы две: поддержка королевством Киева, включая поставку вооружений, снаряжения и оборудования для ВСУ, а также — «милитаризация Арктики».

Что касается первого пункта, то Осло выступает в поддержку киевского режима, оказывает ему финансовую помощь, поставляет вооружение, снаряжение и обмундирование для ВСУ, — пояснили NEWS.ru в российском внешнеполитическом ведомстве. — Власти Норвегии пересмотрели свою многолетнюю практику ненаправления оружия в зоны конфликтов и снабжают Украину различными видами вооружений, включая тяжелые. В ходе своего визита на Украину 1 июля премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре подтвердил «неизменную солидарность» с Киевом, объявил об очередном пакете норвежской финансовой помощи в размере около $1 млрд на закупку оружия, восстановление инфраструктуры и другие цели.

С антироссийской санкционной политикой Норвегии Москва увязывает и положение российского Баренцбурга. Согласно Шпицбергенскому трактату 1920 года и последующим документам, этот поселок с примерно 600 жителями, включая шахтеров-вахтовиков, а также законсервированный Грумант-Колсбей и Пирамида, оставшаяся исключительно туристической достопримечательностью, принадлежат тресту ФГУП «Арктикуголь», а через него — Российской Федерации.

Ситуация, сложившаяся вокруг доставки на архипелаг Шпицберген российских грузов — также результат норвежской санкционной политики, — подчеркивает российское внешнеполитическое ведомство. — Исходим из того, что, распространяя на архипелаг действия ограничительных мер, Норвегия нарушает принципы Договора о Шпицбергене 1920 года и сложившиеся там традиции сотрудничества.

Фото: norwegianarmy/flickr.com

Риски непреднамеренных инцидентов

Другая проблема, которую озвучивает Москва, в том числе в отношениях с Осло — «милитаризация Арктики».

Под предлогом осложнившейся геополитической обстановки и якобы «возрастания исходящей от России угрозы» Норвегия наращивает в высоких широтах активность собственных вооруженных сил и сотрудничество с партнерами по НАТО, прежде всего США, а также — всецело поддерживает вступление в Альянс Швеции и Финляндии, — пояснили NEWS.ru в МИД РФ. — Нарастающий объем военного сотрудничества с США и другими союзниками не соответствует заявлениям норвежских властей о необходимости сохранения низкой напряженности и стабильности в Арктике. Об этом свидетельствует и линия Осло по подрыву совместно с другими западными странами взаимодействия в северных региональных форматах, в частности, Арктическом совете и Совете Баренцева / Евро-арктического региона.

Еще одна проблема — приостановка деятельности Арктического совета (АС) — международного форума по сотрудничеству в Арктике, где в 2021–2023 годах председательствует Россия. В Совет, помимо РФ, входят США, Канада, Дания, Исландия, Норвегия, Швеция и Финляндия. В июне АС сделал заявления о постепенном возобновлении работы, но лишь по тем проектам, в которых не участвует Россия.

Суть нашей позиции в том, что нынешняя политизированная политика Запада в Арктике ущербна и не способствует решению проблем, затрагивающих судьбу всего человечества. Любые попытки изолировать Россию в Заполярье бесперспективны. Наша страна является безусловным фактором в этом регионе, на ее долю приходится около 60% арктического побережья, где проживает более половины всего арктического населения, — отметили в МИД РФ.

На фоне санкций против Москвы, включающих сложности со снабжением Баренцбурга, приостановку деятельности в Арктическом совете и другие факторы, возникает опасность милитаризации Арктики, считает российская сторона.

На этом фоне вызывает озабоченность заметная активность НАТО на арктическом направлении, — заявил NEWS.ru МИД РФ. — В марте этого года на севере Норвегии прошли очередные масштабные военные учения Альянса, которые, на наш взгляд, не способствуют обеспечению безопасности в регионе. Не может не вызывать обеспокоенность и интернационализация военной деятельности Альянса в высоких широтах, в которую вовлекаются неарктические государства НАТО. В связи с этим возникают риски непреднамеренных инцидентов, которые, помимо рисков безопасности, также могут нанести серьезный ущерб хрупкой арктической экосистеме. Убеждены, что расширение НАТО за счёт традиционно внеблоковых стран не будет способствовать безопасности и взаимному доверию в Арктике, за укрепление которого Россия последовательно выступает.

Фото: norwegianarmy/flickr.com

Необходимо сотрудничать

К сожалению, на момент написания материала МИД Норвегии не ответил на запрос NEWS.ru касательно перспектив поселка Баренцбург на Шпицбергене. Но в целом можно полагать, что Осло не хочет окончательно портить отношения с Москвой, однако намерен твердо отстаивать свои интересы в Арктике, препятствуя российской стороне распространять ее влияние вне российских госграниц. Продолжение сотрудничества РФ и Норвегии, хотя в урезанном объеме, признает и МИД РФ.

Тем не менее у нас сохраняются дипломатические отношения, в некоторых областях, например рыболовстве, поиске и спасании, продолжается ограниченное сотрудничество. Что касается перспектив, посмотрим, что нам сможет предложить норвежская сторона. Если это будет соответствовать нашим интересам, будем готовы возобновить взаимодействие, — рассказали NEWS.ru во внешнеполитическом ведомстве.

Между тем на сайте норвежского правительства 4 апреля был опубликован релиз «Норвежское правительство планирует усилить национальную безопасность, особенно на севере». В нем сказано, что королевство намерено выделить 100 млн норвежских крон ($9,7 млн) «на противодействие внешней разведке и комплексным угрозам, а также на усиление присутствия на Крайнем Севере».

Мы должны предотвращать, обнаруживать и бороться со сбором разведданных, саботажем и влиянием иностранных государств в Норвегии, — заявила в начале апреля министр юстиции и общественной безопасности королевства Эмили Энгер Мель.

Как сказано в релизе, «полицейская служба безопасности Норвегии (PST) постоянно оценивает картину угроз в Норвегии и внимательно следит за ситуацией. Полиция считает, что разведывательная угроза со стороны России в Норвегии возросла». В этой связи Осло увеличивает численность полицейских и снабжает их новым оборудованием.

Отдельно в документе подчеркнуто, что 8 млн норвежских крон ($786,1 тыс.) будет выделено Шпицбергену для «выборочных проверок находящихся на архипелаге лиц».

О том, каким может быть взвешенный взгляд на перспективу отношений России и Норвегии, NEWS.ru рассказал профессор международного права норвежского Института Фритьофа Нансена Эйстейн Йенсен.