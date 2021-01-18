92-летний французский политик венчался со своей гражданской женой

https://static.news.ru/photo/2aa0dc00-59a8-11eb-a761-fa163e074e61_660.jpg Жан-Мари Ле Пен Фото: Aurelien Morissard, via imago-images.de/Global Look Press

Экс-председатель французской партии «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пен венчался со своей гражданской супругой Жани Ле Пен.

Обряд прошёл согласно католическим традициям, передаёт телеканал BFMTV. Местом проведения церемонии был выбран дом супруги в коммуне Рюэй-Мальмезон в департаменте О-де-Сен.

92-летний политик и 88-летняя Жани Ле Пен состояли в гражданском браке с 1991 года. При этом телеканал отмечает, что ни одна из трёх дочерей бывшего политика не знала о венчании.

В 2018 году крайне правая французская партия «Национальный фронт» окончательно рассталась со своим основателем Жаном-Мари Ле Пеном. На пост главы партии в третий раз была избрана его дочь. Пост почётного председателя, который занимал Жан-Мари Ле Пен, с его уходом был ликвидирован.

Ранее NEWS.ru писал о том, что певец Сосо Павлиашвили поделился с подписчиками кадрами со своего венчания с гражданской женой Ириной Патлах. По его словам, видео снял на телефон и монтировал родной брат Ирины Даниил Патлах. На видео Павлиашвили в белом пиджаке стоит в церкви со слезами на глазах, рядом близкие пары, сама невеста одета в скромное белое платье.