13 человек умерли от коронавируса в Италии

https://static.news.ru/photo/cb8b7716-c52d-11ea-b0e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Claudio Furlan/Global Look Press

Врачи зафиксировали рост числа смертей от коронавируса в Италии. За последние сутки жертвами COVID-19 стали 13 человек, днём ранее их было девять.

При этом число новых случаев заражения снизилось с 234 до 169, передаёт La Repubblica. Общее число заражённых в стране составило 243 230, погибших — 34 967, выздоровевших — 195 106.

94 новых случая инфицирования было зафиксировано в Ломбардии — в этом регионе коронавирус появился впервые в стране. Девять его жителей погибли за последние 24 часа.

Шесть новых случая было зафиксировано в Венето, четыре — в Тоскане, три — в Валле д'Аоста, семь — в Кампанье, 18 — в Эмилии-Романье. Кроме того, один человек умер в Абруцци, один — в Пьемонте (шесть человек заразились). 24 человека заболели в Лацио (столичный регион). При этом, по словам регионального советника по здравоохранению Алессио д'Амато, 22 их них являются завозными.

Ранее NEWS.ru писал, что итальянские вирусологи обнаружили два разных штамма COVID-19 на севере Италии, в области Ломбардия, которая стала эпицентром локальной вспышки вызываемого им заболевания. Также им удалось выяснить, что распространение инфекции в стране началось раньше, чем предполагалось, а при лечении пациентов нужно было выбрать другой метод.