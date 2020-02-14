Один человек погиб в результате перестрелки в Северной Осетии. Инцидент произошёл в селе Црау.
Ещё один участник конфликта получил серьёзные ранения,
Сотрудники полиции объявили в розыск четырёх причастных к событию людей.
Как писал NEWS.ru, ранее российский певец Александр Серов получил огнестрельное ранение. 68-летнему музыканту прострелили ногу во время потасовки возле одного из подмосковных ресторанов.
Инцидент произошёл в конце 2019 года. В настоящее время Серов продолжает оставаться под наблюдением врачей. Он регулярно приезжает на осмотр. В полицию, по его словам, он не обращался, поэтому обидчик остался безнаказанным.
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