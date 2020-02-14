https://static.news.ru/photo/abe675ce-4f3e-11ea-869c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Один человек погиб в результате перестрелки в Северной Осетии. Инцидент произошёл в селе Црау.

Ещё один участник конфликта получил серьёзные ранения, передаёт РЕН ТВ. Согласно предварительной информации, причиной ЧП стал бытовой конфликт.

Сотрудники полиции объявили в розыск четырёх причастных к событию людей.

Как писал NEWS.ru, ранее российский певец Александр Серов получил огнестрельное ранение. 68-летнему музыканту прострелили ногу во время потасовки возле одного из подмосковных ресторанов.

Инцидент произошёл в конце 2019 года. В настоящее время Серов продолжает оставаться под наблюдением врачей. Он регулярно приезжает на осмотр. В полицию, по его словам, он не обращался, поэтому обидчик остался безнаказанным.