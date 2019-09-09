https://static.news.ru/photo/7a8a4b2e-d30e-11e9-a93f-fa163e074e61_660.jpg Ми-8 Фото: Сергей Булкин/News.ru

Собиравший орехи житель Хакасии упал с кедра. После падения с 18-метровой высоты его госпитализировали, сообщает пресс-служба МЧС.

Спасатели Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России эвакуировали из тайги в Ширинском районе Хакасии сборщика кедрового ореха. Ему понадобилась срочная госпитализация после падения с 18-метровой высоты, — цитирует сообщение РИА Новости .

В больницу 20-летнего сборщика шишек доставили на вертолёте МЧС Ми-8. Он получил множественные переломы. Точные координаты ЧП спасателям передали коллеги пострадавшего.

Как писал News.ru, ранее источники во властных структурах Республики Алтай зяаявили, что явка на выборах во многих сёлах субъекта 8 сентября может бывть низкой из-за небывалого урожая шишек. Их заготовкой в эти дни занимаются большинство местных жителей.