Мощный взрыв, который произошёл на военном полигоне в Архангельской области, почувствовали финские сейсмографы.
По данным Института сейсмологии при Хельсинском университете, приборы зафиксировали колебания магнитудой 2,8, передаёт издание
Как писал News.ru, ранее жители Северодвинска предположили, что власти намерены продолжить испытания оружия в регионе. Это следует из информации о планируемой эвакуации населения посёлка Нёнокса. По данным нёнокшан, пассажирский поезд 14 августа увезёт их из населённого пункта на безопасное расстояние. Находиться в селе запрещено с 5 до 7 часов утра.