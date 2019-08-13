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Девочку-подростка, которая залезла на вагон поезда, чтобы сделать селфи, ударило током. Её госпитализировали с ожогами, сообщает Южное следственное управление на транспорте СК.

Проводится доследственная проверка по факту травмирования электрическим током 14-летней девочки на станции Зимовники Северо-Кавказской железной дороги, — говорится на сайте ведомства. Инцидент произошёл 13 августа в 3:40 мск на станции,...