Врач в Краснодаре напала с молотком на школьника

https://static.news.ru/photo/b9186c4a-24f2-11eb-acde-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач-педиатр напала с молотком на ученика младших классов одного из лицеев в Краснодаре. Она начала затаскивать ребёнка в подъезд, рассказал мэр города Евгений Первышов.

За ребёнка вступилась случайная прохожая. Молоток сумел вырвать одиннадцатиклассник. Жители и руководство лицея говорят, что женщина продолжала ходить возле школы, кидалась на детей, — написал он в своём канале в Telegram.

Политик отметил, что такая ситуация длится очень долго. Соседи жалуются, что женщина и раньше вела себя агрессивно, а иногда её видели с топором в руках. Он обратился в полицию с просьбой отреагировать на ситуацию.

Речь идёт о безопасности детей. Обязательно нужно рассмотреть деятельность тех, кто не обращал внимание на просьбы жителей о помощи, — добавил он.

В местном МВД журналистам «Интерфакса» рассказали , что было возбуждено уголовное дело по статье об угрозе убийством или причинении тяжкого вреда здоровья. Личность нападавшей установили, у неё изъяли молоток, которым она угрожала школьнику.

В настоящий момент рассматривается вопрос о помещении женщины на психиатрическое лечение. Кроме того, она уже лечилась в спецучреждении после жалоб граждан.

Ранее NEWS.ru писал, что на юге Москвы, рядом с одним из домов по улице Чертановской, прохожие заметили подростка, истекающего кровью. По словам 15-летнего школьника, на него напали двое взрослых мужчин и жестоко избили.