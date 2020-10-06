В Москве двое мужчин напали на школьника и избили его до полусмерти

https://static.news.ru/photo/eb8b9e1c-07cf-11eb-b0df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На юге Москвы, рядом с одним из домов по улице Чертановской, прохожие заметили подростка, истекающего кровью. На место инцидента была вызвана скорая помощь.

По словам 15-летнего школьника, на него напали двое взрослых мужчин и жестоко избили. Прибывшие на место врачи экстренно госпитализировали подростка.

Мальчика экстренно госпитализировали в нейрохирургическое отделение с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, ушибы мозга, гематома лобной области, множественные переломы лицевого скелета. Врачи борются за жизнь и здоровье подростка, — сообщил KP.RU источник в здравоохранении.

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства случившегося, ведётся поиск нападавших.

Ранее NEWS.ru писал, что на станции Московского метрополитена «Профсоюзная» один из пассажиров набросился на находящуюся рядом женщину за то, что она кашляла и была без защитной маски.