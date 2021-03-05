Водитель наехал на пешехода на Дмитровке в Москве

https://static.news.ru/photo/fef28812-7e44-11eb-9099-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Водитель грузовика наехал на пешехода на Дмитровском шоссе в Москве, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram.

На Дмитровском шоссе, 188, водитель совершил наезд на пешехода. На месте происшествия работают оперативные службы, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, занят левый ряд дороги. Сервис «Яндекс.Пробки» указывает на затор в районе аварии. Скорость движения составляет около 20 км/ч.

Ранее NEWS.ru писал, что с 5 апреля 2021 года на 193 московских улицах, загрузка которых выше 95%, поднимут тарифы на парковку. В ведомстве подчеркнули, что парковка станет дороже, чтобы местные жители и другие водители могли найти свободные парковочные места и улицы загружались равномерно. Днём там можно будет оставить машину за 380 рублей в час.

С этой же даты в столице произойдут изменения в стоимости эвакуации машин, владельцы которых пренебрегают правилами парковки. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.