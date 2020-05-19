Власти Обнинска рассказали о состоянии пострадавшего при взрыве в медцентра

Врачи оценивают состояние человека, пострадавшего при взрыве на территории экспериментальной площадки Медицинского радиологического научного центра имени Цыба в Обнинске, как крайне тяжёлое. Об этом рассказали в местной администрации.
В настоящий момент он находится в реанимации городской клинической больницы № 8. Он получил ожоги,
Работникам центра удалось ликвидировать выгорание до приезда пожарных. В настоящий момент устанавливаются причины ЧП.
Как писал NEWS.ru, причиной инцидента стал разрыв линии теплоносителя. Разрушений в здании зафиксировано не было.
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