Власти Обнинска рассказали о состоянии пострадавшего при взрыве в медцентра

https://static.news.ru/photo/097e444a-99e1-11ea-9ba6-fa163e074e61_660.jpg Фото: admobninsk.ru

Врачи оценивают состояние человека, пострадавшего при взрыве на территории экспериментальной площадки Медицинского радиологического научного центра имени Цыба в Обнинске, как крайне тяжёлое. Об этом рассказали в местной администрации.

В настоящий момент он находится в реанимации городской клинической больницы № 8. Он получил ожоги, передаёт РИА Новости.

Работникам центра удалось ликвидировать выгорание до приезда пожарных. В настоящий момент устанавливаются причины ЧП.

Как писал NEWS.ru, причиной инцидента стал разрыв линии теплоносителя. Разрушений в здании зафиксировано не было.