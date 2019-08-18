https://static.news.ru/photo/7a6f642c-c1e2-11e9-93f7-fa163e074e61_660.jpg Юрий Вяземский Фото: Ltd Foma/Russian Look/Global Look Press

Юрий Вяземский, ведущий телевизионной передачи «Умники и умницы» подтвердил, что подросток, убивший членов своей семьи в селе Патрикеевка Ульяновской области, действительно приходил на программу. Однако сам он вспомнить ребёнка не смог.

По его словам, мальчик не был в федеральном шоу, однако приходил в качестве зрителя на региональный финал, передаёт « Говорит Москва ».

Я связался с ульяновскими своими коллегами, которые проводят предварительный отбор. Он там сидел в качестве гостя. Потому что он на дорожки не выходил, и я на него, естественно, внимания не обратил, — подчеркнул Вяземский.

По его словам, в формате передачи люди из зала могут помочь участникам конкурса ответить на вопросы.

Как писал News.ru, подросток в селе Патрикеево Ульяновской области нанёс колото-рубленые раны пятерым членам своей семьи — матери, двум четырёхлетним детям и бабушке с дедушкой. В результате инцидента пострадавшие погибли, а сам виновник совершил суицид. По свидетельствам соседей, накануне трагедии он пил спирт.

СК завёл уголовное дело. По некоторым данным, школьник мог страдать шизофренией.