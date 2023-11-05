В Петербурге стали пропадать люди: что говорят поисковики, сколько погибших «ЛизаАлерт»: в Петербурге и Ленобласти в октябре пропали 366 человек

Фото: vk.com/lizaalert_real

Отряд поисковиков «ЛизаАлерт» сообщил, что в октябре получил рекордное число заявок о пропаже людей в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Что происходит, чем объяснить всплеск в количестве пропавших людей и сколько людей пропадает в России?

Что сказали в «ЛизаАлерт» о пропавших

В октябре 2023 года поисковики «ЛизаАлерт» в Санкт-Петербурге и Ленобласти зарегистрировали 366 заявок о пропавших людях, что стало рекордным показателем.

По большинству заявок о пропаже специалистам-поисковикам удалось найти людей живыми в 245 случаях от общего числа (67%). Почти каждый десятый случай не подтвердился. 37 людей (10%) были найдены погибшими, и только по 29 заявкам (8%) человека не удалось найти, сообщает «ЛизаАлерт» в своем отчете. Было проведено 150 срочных поисков, 39 раз человека пришлось искать в лесу.

«Обычно октябрь — месяц, когда мы отчетливо ощущаем, что сезон заканчивается. Но не в этот раз. Слишком много трагичных исходов — непростой выдался месяц», — признались добровольцы «ЛизаАлерт Питер».

Сколько людей пропадает в России

В конце октября 2023 года отряд «ЛизаАлерт» озвучил данные по количеству пропавших людей на территории Санкт-Петербурга и Ленобласти с начала года. Всего поступило 2776 заявок, в 2064 случаях люди были найдены живыми. Погибшими нашли 179 человек, в том числе девять детей и подростков. Еще 78 человек считаются по сей день ненайденными.

По данным МВД на первую половину 2023 года, ежегодно в России пропадает порядка 180 тысяч человек, из которых более 160 тысяч удается обнаружить живыми и мертвыми. При этом количество людей, которые числятся в РФ пропавшими с 2000-х годов, стабильно сокращается и за десять лет с 2011-го по 2021-й снизилось почти в четыре раза. В то же время порядка 20 тысяч людей остаются в списках пропавших без вести, отмечал координатор «ЛизаАлерт», депутат Госдумы Олег Леонов.

Фото: vk.com/lizaalert_real

Что делать, если человек пропал

Поиски пропавшего человека необходимо начинать как можно раньше, сразу же после того, как стало известно о пропаже. В «ЛизаАлерт» подчеркивают, что не существует «правила трех дней» или необходимости выждать 72 часа, прежде чем подавать заявление в полицию и обращаться к поисковикам.

«Заявление о пропаже человека в полиции обязаны принять сразу. Не существует никакого „правила трех дней“, „суток“, „двенадцати часов“ и любого другого временного интервала. Вокруг поисков людей много разных домыслов. Миф о трех днях — один из самых опасных и вредных. Немного цифр: вероятность найти человека в первый день пропажи — около 95%, во второй — 50%, на третий день — 30%», — настаивают добровольцы.

В случае пропажи человека необходимо немедленно обратиться в единую службу спасения по номеру 112 и в полицию. В заявлении в МВД необходимо сообщить как можно более подробную информацию о пропавшем, включая паспортные данные, рост, телосложение, особенности походки и осанки, цвет глаз, кожи, волос, другие важные приметы (родимые пятна, татуировки, шрамы и т. д.). Если известно, во что человек был одет, необходимо описать это в деталях, от белья до головного убора и очков, а также сообщить, какие предметы могли быть у него с собой: кошелек, документы, гаджеты, часы.

После этого необходимо обзвонить всех общих знакомых, которые могут помочь установить, где находится человек или куда он собирался, и обращаться в местный поисковый отряд. Для того чтобы помочь в поисках, следует разместить в профильных сообществах в соцсетях фотографию пропавшего с данными и взять распечатку телефонных звонков с номера пропавшего (по закону в экстренных случаях ее может запросить близкий пропавшего человека).

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