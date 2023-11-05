Отряд поисковиков «ЛизаАлерт» сообщил, что в октябре получил рекордное число заявок о пропаже людей в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Что происходит, чем объяснить всплеск в количестве пропавших людей и сколько людей пропадает в России?
Что сказали в «ЛизаАлерт» о пропавших
В октябре 2023 года поисковики «ЛизаАлерт» в Санкт-Петербурге и Ленобласти зарегистрировали 366 заявок о пропавших людях, что стало рекордным показателем.
По большинству заявок о пропаже специалистам-поисковикам удалось найти людей живыми в 245 случаях от общего числа (67%). Почти каждый десятый случай не подтвердился. 37 людей (10%) были найдены погибшими, и только по 29 заявкам (8%) человека не удалось найти, сообщает «ЛизаАлерт» в своем отчете. Было проведено 150 срочных поисков, 39 раз человека пришлось искать в лесу.
«Обычно октябрь — месяц, когда мы отчетливо ощущаем, что сезон заканчивается. Но не в этот раз. Слишком много трагичных исходов — непростой выдался месяц», — признались добровольцы «ЛизаАлерт Питер».
Сколько людей пропадает в России
В конце октября 2023 года отряд «ЛизаАлерт» озвучил данные по количеству пропавших людей на территории Санкт-Петербурга и Ленобласти с начала года. Всего поступило 2776 заявок, в 2064 случаях люди были найдены живыми. Погибшими нашли 179 человек, в том числе девять детей и подростков. Еще 78 человек считаются по сей день ненайденными.
По данным МВД на первую половину 2023 года, ежегодно в России пропадает порядка 180 тысяч человек, из которых более 160 тысяч удается обнаружить живыми и мертвыми. При этом количество людей, которые числятся в РФ пропавшими с 2000-х годов, стабильно сокращается и за десять лет с 2011-го по 2021-й снизилось почти в четыре раза. В то же время порядка 20 тысяч людей остаются в списках пропавших без вести, отмечал координатор «ЛизаАлерт», депутат Госдумы Олег Леонов.
Что делать, если человек пропал
Поиски пропавшего человека необходимо начинать как можно раньше, сразу же после того, как стало известно о пропаже. В «ЛизаАлерт» подчеркивают, что не существует «правила трех дней» или необходимости выждать 72 часа, прежде чем подавать заявление в полицию и обращаться к поисковикам.
«Заявление о пропаже человека в полиции обязаны принять сразу. Не существует никакого „правила трех дней“, „суток“, „двенадцати часов“ и любого другого временного интервала. Вокруг поисков людей много разных домыслов. Миф о трех днях — один из самых опасных и вредных. Немного цифр: вероятность найти человека в первый день пропажи — около 95%, во второй — 50%, на третий день — 30%», — настаивают добровольцы.
В случае пропажи человека необходимо немедленно обратиться в единую службу спасения по номеру 112 и в полицию. В заявлении в МВД необходимо сообщить как можно более подробную информацию о пропавшем, включая паспортные данные, рост, телосложение, особенности походки и осанки, цвет глаз, кожи, волос, другие важные приметы (родимые пятна, татуировки, шрамы и т. д.). Если известно, во что человек был одет, необходимо описать это в деталях, от белья до головного убора и очков, а также сообщить, какие предметы могли быть у него с собой: кошелек, документы, гаджеты, часы.
После этого необходимо обзвонить всех общих знакомых, которые могут помочь установить, где находится человек или куда он собирался, и обращаться в местный поисковый отряд. Для того чтобы помочь в поисках, следует разместить в профильных сообществах в соцсетях фотографию пропавшего с данными и взять распечатку телефонных звонков с номера пропавшего (по закону в экстренных случаях ее может запросить близкий пропавшего человека).
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