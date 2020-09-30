В одной из школ Ставрополя на учеников обрушился потолок

https://static.news.ru/photo/68bd0e7e-03e9-11eb-adf7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В гимназии № 3 на территории Ставрополя во время перемены обрушился потолок. В результате произошедшего несколько детей пострадали.

Как рассказал журналистам один из учеников, потолок обрушился, когда ребята отдыхали между уроками на скамейке. Мальчик сообщил, что, по словам одноклассников, на него упал самый большой кусок.

Я упал на колени и начал отключаться, потом всё нормально стало, — цитирует ребёнка издание «Блокнот Ставрополь».

Отмечается, что двух ребят после ЧП госпитализировала бригада скорой помощи. Одну девочку увезли в больницу с травмой поясницы и одного мальчика — с травмой руки.

Сейчас в школе проверку проводят сотрудники местной прокуратуры. Заместитель директора гимназии отказался общаться с журналистами на тему произошедшего. Представители краевого Министерства образования пообещали предоставить комментарии позднее.

Как ранее писал NEWS.ru, в Махачкале шестеро школьников, учащиеся 6-го класса, избили одноклассника-инвалида. По данному факту полицейские проводят проверку.