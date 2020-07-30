В Москве избили номинанта Каннского кинофестиваля

https://static.news.ru/photo/8d4a3c52-d25d-11ea-bdf1-fa163e074e61_660.jpg Таисия Игуменцева Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Режиссёра Таисию Игуменцеву избили в Москве. Нападавшие были её родственниками, с которыми у неё произошла ссора.

После инцидента девушка обратилась к медикам. Врачи диагностировали ушиб пояснично-крестцового отдела позвоночника и ушиб носа. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, передаёт Mash.

Игуменцева сняла фильм «Отдать концы» и в 2013 году стала номинанткой Каннского кинофестиваля за режиссёрский дебют.

Ранее NEWS.ru сообщал, что жительница Новосибирской области Юлия Костюкова приговорена к одному году лишения свободы условно по статье о применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Она избила сотрудника полиции пакетом с копчёной рыбой.