В Москве избили номинанта Каннского кинофестиваля

Режиссёра Таисию Игуменцеву избили в Москве. Нападавшие были её родственниками, с которыми у неё произошла ссора.
После инцидента девушка обратилась к медикам. Врачи диагностировали ушиб пояснично-крестцового отдела позвоночника и ушиб носа. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку,
Игуменцева сняла фильм «Отдать концы» и в 2013 году стала номинанткой Каннского кинофестиваля за режиссёрский дебют.
Ранее NEWS.ru сообщал, что жительница Новосибирской области Юлия Костюкова приговорена к одному году лишения свободы условно по статье о применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Она избила сотрудника полиции пакетом с копчёной рыбой.
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