В Новосибирской области осудили женщину, избившую полицейского рыбой

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Жительница Новосибирской области Юлия Костюкова приговорена к одному году лишения свободы условно по статье о применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Она избила сотрудника полиции пакетом с копчёной рыбой.

Инцидент произошёл весной 2019 года на железнодорожном вокзале в городе Барабинске. Находясь на перроне, женщина незаконно торговала рыбой и была замечена старшим инспектором группы охраны общественного порядка ЛО МВД РФ. Полицейский указал Костюковой на то, что её деятельность является нарушением административного законодательства и попросил покинуть перрон. В ответ на это она нанесла ему множественные удары пакетом с рыбой.

Барабинский районный суд вынес приговор с учётом общественной опасности совершённого преступления и смягчающих обстоятельств. Новосибирский областной суд согласился с вердиктом и оставил его без изменений. Приговор вступил в законную силу, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве был избит пьяным мужчиной сотрудник патрульно-постовой службы. Он задерживал нарушителя за распитие алкоголя в неположенном месте. А тот оказал сопротивление. Медики диагностировали у полицейского перелом скулы, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы мягких тканей.