Упавший в Яузу столичный таксист работал подряд более 12 часов

https://static.news.ru/photo/0ced62d0-0ec3-11eb-9ebc-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Столичный таксист, который упал за рулём машины в Яузу и погиб, на момент происшествия был за рулём более 12 часов подряд. Об этом журналистам сообщил источник в правоохранительных органах города.

Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой водитель такси в центре Москвы на машине вылетел с набережной, пробил заграждение. Инцидент произошёл в районе Наставнического переулка, дом 17. Мужчина погиб.

В правоохранительных органах сообщили, что сначала водитель наехал на бордюрный камень. Он не справился с управлением, после чего автомобиль упал в Яузу.

Из путевого листа таксиста следует, что он находился на 13-м часу работы. Ранее водитель привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения 11 раз, — приводит слова источника РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, в Сочи мужчина вместе со своим семилетним сыном катался на квадроцикле и упал с обрыва. Мальчику удалось выжить.