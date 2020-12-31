Упавшего на рельсы метро москвича оштрафуют на миллион рублей

https://static.news.ru/photo/7f26004e-4b65-11eb-9b76-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Мужчина, который спустился на рельсы в московском метро, может получить штраф в размере около миллиона рублей, сообщили в департаменте транспорта столицы. Днём ранее в ведомстве утверждали, что он упал под поезд.

Вчера на станции «Косино» мужчина слез на рельсы, и всё могло закончиться печально, но наш машинист Олег Рочагов из электродепо Руднево молниеносно среагировал, остановил состав и помог человеку подняться на платформу, — сообщили в дептрансе.

Машинист получит премию за спасение человека. При этом, по данным ведомства, пострадавший был в состоянии алкогольного опьянения. После ЧП его забрали полицейские.

Мы изучим все детали дела, и если его вина подтвердится, будем требовать компенсации ущерба — около 1 миллиона рублей, — говорится в Telegram департамента.

30 декабря дептранс сообщил, что человек упал на рельсы на станции «Косино» в Московском метрополитене. Его спас машинист, который сумел вовремя остановить поезд.

Инцидент произошёл с мужчиной 1984 года рождения. Он не получил серьёзных травм, писал NEWS.ru.