Труп туриста нашли в палатке под Петербургом

https://static.news.ru/photo/df496448-21b2-11eb-8b11-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тело путешественника нашли в палатке в лесу в Ленинградской области. У мужчины была пробита голова.

Турист поехал на отдых в посёлок Ягодное, но перестал выходить на связь. Труп нашли после обращения в полицию его жены.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело и выясняют все обстоятельства произошедшего, передаёт РЕН ТВ.

По данным 47news, тело нашли 7 ноября — в день рождения погибшего. Согласно предварительной информации, его убили тяжёлым предметом. Рядом с палаткой не нашли автомобиля Chevrolet, на котором мужчина поехал на отдых.

Как писал NEWS.ru, накануне в Нижнем Тагиле застрелили медведя с разрешения регионального Охотнадзора. Животное ранее вырыло труп из свежей могилы и съело его.