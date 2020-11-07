Труп туриста нашли в палатке под Петербургом

Тело путешественника нашли в палатке в лесу в Ленинградской области. У мужчины была пробита голова.
Турист поехал на отдых в посёлок Ягодное, но перестал выходить на связь. Труп нашли после обращения в полицию его жены.
Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело и выясняют все обстоятельства произошедшего,
По данным 47news, тело
Как писал NEWS.ru, накануне в Нижнем Тагиле застрелили медведя с разрешения регионального Охотнадзора. Животное ранее вырыло труп из свежей могилы и съело его.