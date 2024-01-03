Теракт в Иране: что произошло, сколько погибших, кто такой Сулеймани Press TV: в результате теракта в Иране погибли 103 человека

Фото: EPA/TASS

Более 100 человек погибли и сотни получили ранения в результате взрывов, произошедших на кладбище города Керман на юго-востоке Ирана. Что случилось, сколько человек погибло и пострадало, кого подозревают в теракте и при чем здесь Касем Сулеймани?

Где произошел теракт

По данным иранского агентства Mehr, два взрыва прогремели на кладбище Мучеников в городе Керман. Там проходили массовые мероприятия в память о генерале Корпуса стражей Исламской революции Касеме Сулеймани. Взрывы произошли у его усыпальницы близ мечети Сахеб аз-Заман с разницей в 10 минут, первый — в 14:50 по местному времени.

Предположительно, взрывные устройства были спрятаны в непримечательных сумках. По сообщению полиции, их привели в действие дистанционно. Ходили также неподтвержденные слухи о «нескольких канистрах с газом», подорвавшихся по пути к усыпальнице.

Сколько человек погибло в Иране

СВУ сработали, когда мимо мечети проходила длинная процессия из людей, желающих почтить память Сулеймани. Изначально сообщалось о двух десятках погибших, однако за короткое время их количество выросло до 73 убитых и более 170 раненых, по данным агентства IRNA.

По сообщению иранского Press TV, количество погибших дошло до 103 человек, при более 140 раненых.

Кого подозревают в теракте

NourNews пишет, что официальные лица в Иране пока не делают заявлений о причинах взрыва. Местный чиновник заявил местным СМИ, что это был теракт.

В соцсетях появились обвинения в адрес США и Израиля, якобы теракт был организован «связанными с ними террористами». Ранее Тегеран уже обвинял Израиль в организациях покушений на иранских ученых-ядерщиков, сотрудников спецслужб и руководителей КСИР.

Фото: AP/TASS

Может ли начаться большая война на Ближнем Востоке

Политолог и эксперт по Ближнему Востоку Саймон Ципис согласен с этим мнением. В беседе с NEWS.ru он заявил, что США и Израиль — «главные заинтересованные лица в трагедии, которая произошла сегодня в Иране».

«Произошла уже целая серия ликвидаций. Несколько дней назад погиб заместитель генерала Сулеймани, который тесно сотрудничал с ХАМАС. Незадолго до него в аэропорту Дамаска был ликвидирован генерал КСИР. Теперь мы наблюдаем взрыв в Иране. Пока еще точно не известно, кто за этим стоит, но все эти события, несомненно, звенья одной цепочки. И главная цель происходящего — спровоцировать Иран на глобальную региональную войну», — утверждает Ципис.

По мнению политолога, в Тегеране понимают, что их пытаются спровоцировать, чтобы получить повод для нападения на Иран.

«Мы видим, как начинают раскручиваться события. И если подобные провокации продолжатся, стоит ожидать от Ирана жесткой реакции. За которой последует региональная война, в которую будут вмешаны Израиль, США, Великобритания и Франция», — заявил эксперт.

Кто такой Касем Сулеймани

Касем Сулеймани был известным иранским военачальником и политическим деятелем. Он руководил силами «Кудс» КСИР, которые занимались специальными операциями за рубежом. Западные СМИ утверждали, что популярность Сулеймани в Иране так велика, что делает его вторым человеком в руководстве страны после верховного лидера Али Хаменеи. Ключевой работой Сулеймани иранские СМИ называли организацию борьбы с террористами ИГИЛ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Ранним утром 3 января 2020 года генерал Касем Сулеймани и его иракский союзник Абу Махди аль-Мухандис погибли в аэропорту Багдада в результате ракетного удара американского БПЛА. Как позже сообщили анонимные источники The Washington Post, ликвидация иранского генерала и политика была осуществлена по личному приказу Дональда Трампа.

Как пишет Telegram-канал «Война по обе стороны Земли», в Совете по правам человека в ООН заявили, что считают ликвидацию Сулеймани предумышленным убийством. Иран потребовал, чтобы Дональд Трамп предстал перед Международным уголовным судом в Багдаде.

США признали, что ВВС страны прямо причастны к убийству Сулеймани, однако отказались нести за это ответственность. После этого Иран нанес ракетный удар по военной базе США Аль-Асад в Ираке. Атака была названа первой частью операции «Мученик Сулеймани», целью которой в Тегеране назвали полное изгнание американских войск с Ближнего Востока.

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