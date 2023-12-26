Иранский военный советник погиб в Сирии в результате удара Израиля

Фото: Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press

Израиль совершил атаку тремя ракетами по дому, где проживал советник Корпуса стражей исламской революции (КСИР, относится к элитным частям ВС Ирана) Сейед Рази Мусави, заявил иранский посол в Сирии Хосейн Акбари, передает агентство Tasnim. В результате здание было полностью разрушено, а Мусави погиб.

По словам посла Ирана в Дамаске, советника КСИР находился в посольстве в своем офисе около 14:00, после чего направился к своей квартире в районе Зайнабие. По дому Мусави ударили три израильские ракеты, что полностью разрушило жилое здание. Прибывшие спасатели обнаружили его во дворе. Отмечается, что Мусави был близким соратником иранского генерала Касема Сулеймани, погибшего в январе 2020 года в результате ракетной атаки США в Ираке.

Ранее Корпус стражей Исламской революции сообщил о гибели двух своих советников во время ракетной атаки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на Дамаск. По данным КСИР, погибшие выполняли миссию по оказанию поддержки исламскому сопротивлению в Сирии. Агентство SANA со ссылкой на источник в рядах военнослужащих писало, что удары наносились по позициям сирийских войск. Источник уточнял, что средства противовоздушной обороны Сирии вели ответный огонь по вражеским целям в небе над городом.