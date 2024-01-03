Ракетный удар по Белгороду: что происходит в городе, сколько жертв Минобороны: ВС РФ отразили украинский ракетный удар по Белгороду

Фото: t.me/beladm31

Вооруженные силы Украины с вечера 2 января продолжают попытки атаковать Белгород, по городу выпущено 12 ракет. Что произошло в Белгороде, много ли погибших, какие разрушения в городе и правда ли, что бомбоубежища вновь оказались закрыты для людей?

Как ВСУ атаковали Белгород 2 и 3 января

С вечера 2 января ВСУ начали атаковать Белгород.

Сирена ракетной опасности была запущена в городе около 22:30, сообщает Telegram-канал оперштаба Белгородской области. Население призывали укрыться в безопасных помещениях или спуститься в подземные бомбоубежища. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил об уничтожении девяти воздушных целей.

Минобороны сообщило о сбивании двух ракет «Точка-У» и семи снарядов РСЗО «Ольха».

Новая атака началась незадолго до 6 утра 3 января: сработали системы противовоздушной обороны, в городе включили тревожную сирену.

Около 9 часов утра Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО перехватили новый залп из 12 ракет. Украина применила тактические ракетные комплексы «Точка-У» и дальнобойную РСЗО «Ольха» украинского производства.

Какие были разрушения в Белгороде и области

Губернатор Белгородской области приводит подробные сведения о результатах обстрела 2 января. Различные разрушения были зафиксированы в 64 частных домовладениях, в семи квартирах шести многоквартирных домов, семи хозяйственных объектах, одном гараже и 44 транспортных средствах.

Параллельно продолжались обстрелы населенных пунктов в области. Под удары попали Журавлевка, Нехотеевка, Разумное, Северный, Беловское, Тавровское, Дубовское, Новосадовское, Солоти.

Вячеслав Гладков объявил, что с рассветом начнет подомовый обход пострадавших районов вместе с мэром и министрами.

Что случилось с бомбоубежищами в Белгороде

Во время обстрела Белгорода 30 декабря, когда погибло 25 человек, в соцсетях начали появляться видео с закрытыми дверями бомбоубежищ и укрытий. Авторы видео обвиняют руководство региона. В управляющих компаниях города обещали NEWS.ru в срочном порядке открыть подвалы, однако в ходе атак на Белгород в 2024 году ситуация повторилась.

В 2022 году ситуация с бомбоубежищами в Белгороде попала в СМИ: оказалось, власти Белгородской области не рассказывают людям, где расположены бомбоубежища. Адреса бомбоубежищ в Белгороде нельзя называть, чтобы противник не нанес по ним удары, объяснил глава ГУ МЧС по Белгородской области Сергей Потапов.

Фото: t.me/beladm31

«Поймите: если мы сейчас озвучим информацию о бомбоубежищах, мы, по сути, нашему потенциальному противнику передадим информацию в виде координат объектов экономики, которые продолжают работу в особый период. То есть мы сами расскажем, куда нужно нанести удары, чтобы нанести наибольший урон», — заявил Потапов на пресс-конференции в июле 2022 года.

Сколько жертв в Белгороде

По данным губернатора Гладкова, в результате обстрелов Белгорода и области 2 января погиб один человек и 11 пострадали. Погибшим оказался мужчина, который ехал на автомобиле, когда рядом упала ракета из РСЗО «Ольха».

Несколько пострадавших получили ранения у себя дома, другие находились на улицах во время обстрела. Сразу шесть человек пострадали при ударе по району авторынка. Большинство получили легкие ранения, их отправили выздоравливать домой.

О пострадавших в результате ракетных ударов ночью и утром не сообщалось.

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