Вооруженные силы Украины с вечера 2 января продолжают попытки атаковать Белгород, по городу выпущено 12 ракет. Что произошло в Белгороде, много ли погибших, какие разрушения в городе и правда ли, что бомбоубежища вновь оказались закрыты для людей?
Как ВСУ атаковали Белгород 2 и 3 января
С вечера 2 января ВСУ начали атаковать Белгород.
Сирена ракетной опасности была запущена в городе около 22:30, сообщает Telegram-канал оперштаба Белгородской области. Население призывали укрыться в безопасных помещениях или спуститься в подземные бомбоубежища. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил об уничтожении девяти воздушных целей.
Минобороны сообщило о сбивании двух ракет «Точка-У» и семи снарядов РСЗО «Ольха».
Новая атака началась незадолго до 6 утра 3 января: сработали системы противовоздушной обороны, в городе включили тревожную сирену.
Около 9 часов утра Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО перехватили новый залп из 12 ракет. Украина применила тактические ракетные комплексы «Точка-У» и дальнобойную РСЗО «Ольха» украинского производства.
Какие были разрушения в Белгороде и области
Губернатор Белгородской области приводит подробные сведения о результатах обстрела 2 января. Различные разрушения были зафиксированы в 64 частных домовладениях, в семи квартирах шести многоквартирных домов, семи хозяйственных объектах, одном гараже и 44 транспортных средствах.
Параллельно продолжались обстрелы населенных пунктов в области. Под удары попали Журавлевка, Нехотеевка, Разумное, Северный, Беловское, Тавровское, Дубовское, Новосадовское, Солоти.
Вячеслав Гладков объявил, что с рассветом начнет подомовый обход пострадавших районов вместе с мэром и министрами.
Что случилось с бомбоубежищами в Белгороде
Во время обстрела Белгорода 30 декабря, когда погибло 25 человек, в соцсетях начали появляться видео с закрытыми дверями бомбоубежищ и укрытий. Авторы видео обвиняют руководство региона. В управляющих компаниях города обещали NEWS.ru в срочном порядке открыть подвалы, однако в ходе атак на Белгород в 2024 году ситуация повторилась.
В 2022 году ситуация с бомбоубежищами в Белгороде попала в СМИ: оказалось, власти Белгородской области не рассказывают людям, где расположены бомбоубежища. Адреса бомбоубежищ в Белгороде нельзя называть, чтобы противник не нанес по ним удары, объяснил глава ГУ МЧС по Белгородской области Сергей Потапов.
«Поймите: если мы сейчас озвучим информацию о бомбоубежищах, мы, по сути, нашему потенциальному противнику передадим информацию в виде координат объектов экономики, которые продолжают работу в особый период. То есть мы сами расскажем, куда нужно нанести удары, чтобы нанести наибольший урон», — заявил Потапов на пресс-конференции в июле 2022 года.
Сколько жертв в Белгороде
По данным губернатора Гладкова, в результате обстрелов Белгорода и области 2 января погиб один человек и 11 пострадали. Погибшим оказался мужчина, который ехал на автомобиле, когда рядом упала ракета из РСЗО «Ольха».
Несколько пострадавших получили ранения у себя дома, другие находились на улицах во время обстрела. Сразу шесть человек пострадали при ударе по району авторынка. Большинство получили легкие ранения, их отправили выздоравливать домой.
О пострадавших в результате ракетных ударов ночью и утром не сообщалось.
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