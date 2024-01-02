Три мощных взрыва в центре Нью-Йорка: что это было, месть за Белгород? В Нью-Йорке начались перебои с электричеством после серии взрывов

Фото: EPA/ТАСС

Несколько взрывов, от которых затряслись дома, были зафиксированы в центре Нью-Йорка. Что случилось на Манхэттене, какие важные объекты находятся поблизости, что пишут в американских СМИ и соцсетях и связано ли это с с терактом в Белгороде?

Что случилось на Манхэттене

Согласно предварительному отчету пожарной охраны Манхэттена, было зафиксировано «три громких хлопка», от которых затряслись дома на Манхэттене и в районе Квинс. Сообщений о пострадавших нет. Утверждается, что источником мощных хлопков были уличные канализационные колодцы.

NBC New York пишет со ссылкой на очевидцев, что звуки взрывов раздавались со стороны Мэйн-стрит, к югу от канатной дороги острова Рузвельта. Этот остров стал эпицентром громких звуков.

В настоящее время вокруг острова курсируют несколько вертолетов, которые контролируют обстановку. В районе зафиксированы отключения электричества.

Какие объекты находятся поблизости

В южной части небольшого и узкого острова Рузвельта, который делит напополам Ист-Ривер, находится мемориально-парковая зона и Корнеллский технологический университет, один из крупнейших и известнейших университетов в США.

В соцсетях предположили, что взрывы в районе острова Рузвельта могут быть связаны с кампусом Корнеллского университета.

«Возможно, у них неполадки с оборудованием. У них там геотермальный колодец с несколькими трубами в земле. И продолжаются эксперименты в области физики и технологии. Может, запустили оборудование после выходных — и бум!» — предположила пользователь Мэгги Бигл.

Несколько лет назад в ходе строительства корпуса университета на острове Рузвельта вуз объявил о создании «углеродно-нейтрального» Центра Блумбергов. Корпус, расположенный с западной стороны кампуса, сверху покрыт солнечными батареями, а снизу черпает тепловую энергию Земли с помощью геотермального колодца. Для этого на глубину в 120 метров уходят 80 геотермальных трубок закрытого цикла, которые перекачивают глубинное тепло на поверхность.

Между тем кампус на острове Рузвельта расположен в нескольких сотнях метров от здания штаб-квартиры ООН. Там же расположены консульства Турции и других стран, а также огромный бизнес-квартал Манхэттена.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что пишут СМИ и соцсети

На текущий момент официальные лица не назвали причин громких хлопков в районе острова Рузвельта. Сотрудники спасательных служб и электрики проводят проверку ситуации на Манхэттене, восстанавливая подключение к электричеству.

В полиции сообщили The Independent, что пожарные и электрики были вызваны на место около 05:54 утра. По предварительным предположениям, заявили в полиции Нью-Йорка, «инцидент мог быть вызван проблемами с трансформатором».

В российских соцсетях посмеялись над происшествием в США. Пользователь Роман Чакин сыронизировал, что «хлопки» в Нью-Йорке стали российским ответом на обстрел Белгорода.

«Это вам за Белгород! „Мы еще ничего не начинали“», — написал он в комментариях в одной из соцсетей.

Ранее постпред РФ в ООН Василий Небензя обвинил США и Великобританию в организации террористического акта в Белгороде. 30 декабря ВСУ нанесли по городу массированный ракетный удар, погибло 25 человек, в том числе 5 детей, более 100 пострадали. Россия в качестве ответа несколько дней подряд наносит массированные удары по украинским военным объектам, применяя большое количество высокоточных вооружений.

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