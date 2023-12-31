«Преднамеренный акт терроризма»: Небензя высказался об атаке на Белгород Небензя: атака на Белгород является заранее спланированным терактом

Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru

Атака на Белгород представляет собой заранее спланированный теракт против мирного города, заявил в ходе выступления на заседании Совбеза ООН постоянный представитель РФ при международной организации Василий Небензя. По его мнению, которое приводит ТАСС, к организации «акта терроризма» причастны консультанты из США и Великобритании.

Преднамеренный акт терроризма, направленный против мирных граждан. В результате заранее спланированного и тщательно подготовленного обстрела центральной части города по состоянию на сейчас погибло 18 человек, из них трое детей, — сказал Небензя.

Дипломат также заявил, что власти Украины «открыто кичатся использованием террористических методов». Причем применяют они их, по мнению Небензи, не только против россиян, но и против собственных граждан.

Кроме того, российских дипломат высказал суждение, что большинство стран Евросоюза, США и Великобритания являются «соучастниками творимых киевской шайкой преступлений». Он напомнил, что РФ приглашала на заседание СБ ООН постоянного представителя Чехии, ракеты производства которой, по данным российского Минобороны, использовались при атаке на Белгород, но тот «малодушно» уклонился.

В этой связи Небензя указал, что чем больше угроз России будет создаваться, тем жестче она станет на них реагировать. По его словам, одной из задач спецоперации является «ликвидация угроз, исходящих с территорий, граничащих с российскими регионами».

30 декабря ВСУ нанесли массированный удар по центру Белгорода. Согласно информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, погиб 21 человек, 110 получили ранения различной степени тяжести. По данным Минобороны РФ, Киев использовал ракеты «Ольха» в кассетном снаряжении и реактивные снаряды РСЗО Vampire чешского производства. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям об убийстве, покушении на убийство и умышленном уничтожении или повреждении имущества.